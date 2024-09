María José Galera rompe a llorar en ‘Gran Hermano’ al recordar a su hija fallecida: “Fue su cumpleaños”

Laura, la hija de María José Galera, está siendo una de las protagonistas de la actual edición de Gran Hermano. Y es que su interés por Manu está generando uno de los contenidos más jugosos de la casa. A pesar de ello, la joven, que esta semana está nominada, ha pasado unos días en los que no ha estado en su mejor momento, y en la gala de anoche del debate, Ion Aramendi quiso preguntarle al respecto.

“Estoy muy contenta porque he llegado hasta donde he llegado. Estoy muy contenta de tener los compañeros que tengo, quiero mucho a todos ellos, y bueno sé que mi familia mis amigos y no sé si tendré fans o no, pero bueno, yo creo que la gente me podrá salvar”, le comenzaba a contar al presentador.

“Has tenido altibajos con la nominación en sí, ¿no?”, preguntaba el vasco. “Sí, es verdad que estoy un poco rayada porque con los compañeros que estoy nominada es un poquito difícil, y no sé yo quién se salvará. Pero son unos días duros por las fechas que son, pero ya está. Ha sido el cumpleaños de una persona muy importante para mí que está en el cielo”, reconocía Laura, que se ha sentido apoyada por el resto de habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra.

En el plató, Laura cuenta con el apoyo de su madre, María José Galera, quien no pudo reprimir las lágrimas al ver a su hija así. Y explicó lo sucedido. “El día 20 fue el cumpleaños de su hermana”, explicaba la histórica concursante del formato. Estaba hablando así de su hija Estefanía, quien tenía parálisis cerebral, y que murió en 2008, cuando solo contaba con 17 años.

Galera detalló entonces cómo en su familia tienen un “ritual”, que consiste en ir a Chipiona, donde descansan las cenizas de su hija. “Ella, su hermana y yo vamos todos los años, y le ponemos flores blancas”, narraba con evidente emoción.

“Le dio un beso a su hermana”

Y María José destacó cómo, a su manera, Laura ha homenajeado a Estefanía desde dentro de la casa donde todo se ve y se oye. “El otro día, el jueves cuando fue la fiesta de Ibiza, ella cogió un ramo blanco y lo tiró al cielo, que estaba lloviendo en Madrid. Le dio un beso a su hermana y se acuerda de su hermana y es un bajón para ella el no poder estar con nosotros”, afirmaba la que también fuese concursante de Pesadilla en El Paraíso. Ante la emoción de María José, Ion Aramendi se acercó a su lado y le dio un gesto de cariño, antes de pasar a otros asuntos.