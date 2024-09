Ni 'El caso Asunta' ni 'Clanes': esta es la serie española que lidera el ranking de ficciones más vistas de Netflix en 2024

Netflix suele ser muy reservada a la hora de publicar las cifras de su audiencia. Sin embargo, la plataforma de streaming sí suele compartir rankings de sus series y películas más vistas. Además, lanza informes trimestrales o semestrales con algunos datos clave sobre sus visualizaciones. Estas métricas suelen destacar producciones importantes que han logrado captar la atención masiva del público.

En este sentido, Netflix ha compartido su último 'Informe de compromiso', donde señala que, en la primera mitad de 2024, sus usuarios visionaron más de 94.000 millones de horas en la plataforma, "un reflejo de lo mucho que nuestros miembros aman nuestras historias y valoran nuestro servicio".

El informe comparte, además, un listado con las series y películas más vistas desde enero a junio de 2024. En este sentido, una ficción española se ha 'colado' como la más vista en habla no inglesa. Se trata, nada más y nada menos, que de Berlín, el spin-off de La casa de papel protagonizado por Pedro Alonso, que acumula más de 48,5 millones de visualizaciones.

'Berlín'

La serie, estrenada a finales de 2023, explora el pasado del personaje de Berlín antes del gran atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que marca el inicio de La casa de papel. La trama profundiza en la personalidad del protagonista y en su vida personal, especialmente en sus relaciones sentimentales y su pasión por los grandes golpes de alto riesgo.

Además de Berlín, otras dos producciones españolas se han colado en el 'top 10' de las series más vistas en habla no inglesa. El segundo puesto lo ocupa El caso Asunta, la miniserie protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa basada en la desaparición real de la hija de Rosario Porto y Alfonso Basterra.

En tercera posición se encuentra La reina de las lágrimas, una serie surcoreana que causó un gran furor debido a su elenco de estrellas y su trama intrigante. Le sigue otra ficción española, Ni una más, la serie juvenil que pone el foco en temas tan candentes como la violencia machista, el bullying o los problemas de salud mental.

A continuación, te mostramos el ranking completo con el número total de visualizaciones durante la primera mitad de 2024:

Berlín: 48.500.000. El caso Asunta: 30.700.000. La reina de las lágrimas: 29.200.000. Ni una más: 25.400.000. Parasyte: los grises: 25.400.000. Furies: 23.300.000. The Signal: 19.300.000. My Demon: 17.700.000. Masha y el oso: 17.400.000. Bandidos: 16.100.000.

En cuanto a las películas, una cinta española lidera el ranking de las más vistas de habla no inglesa. Se trata de La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, que, con casi 104 millones de visualizaciones, ocupa el primer puesto.

A la película española le siguen otras también de habla no inglesa, como son En las profundidades del Sena, con 84,7 visualizaciones, Cazadores en tierra inhóspita, con 53,6, Fabricante de lágrimas, con 52,7 y El salario del miedo, con 47,3.

Las series y películas más vistas de habla inglesa

En su informe, Netflix hace especial hincapié en el dominio de las producciones británicas durante la primera mitad del año. Y es que cuatro de las 10 series más vistas de habla inglesa proceden de Reino Unido: Engaños, Mi reno de peluche, Los caballeros y Siempre el mismo día.

Precisamente, Engaños lidera como la serie de habla inglesa más vista de la plataforma en lo que va de año, con 107,5 millones de visualizaciones. Le sigue la tercera temporada de Los Bridgerton, Mi reno de peluche, Los caballeros, Avatar: La Leyenda de Aang, Griselda, Pesadilla de un secuestro en California, El problema de los tres cuerpos, Siempre el mismo día y la primera temporada de Los Bridgerton.

'Engaños'. Netflix

En cuanto a películas de habla inglesa más vistas, el ranking está liderado por Damsel, con 143,8 millones de visualizaciones, una cinta de fantasía y aventura protagonizada por Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things.

En el segundo puesto se encuentra Lift: un robo de primera clase. Completan el listado Super Mario Bros.: La película, La madre de la novia, Atlas, Minions, Un deseo irlandés, The Boss Baby: Back in Business, Despicable Me 3 yWoody Woodpecker Goes to Camp.