Este es el motivo por el que no te pueden prohibir ir al aseo de un bar en España aunque no consumas nada

En más de una ocasión nos hemos visto en una situación incómoda mientras caminamos por la ciudad: la necesidad urgente de usar un baño sin tener uno a la vista. Los servicios públicos son escasos en la mayoría de las ciudades, por lo que muchos optamos por entrar a un establecimiento de hostelería.

Sin embargo, cada vez es más común encontrarse con carteles que indican que los aseos son de uso exclusivo para clientes, lo que plantea la pregunta: ¿es esto legal en España? El abogado Xavi Abat, conocido por usar TikTok para resolver dudas legales de manera accesible, abordó este tema en uno de sus videos virales.

"¿Es legal prohibir el uso del baño en un bar si no eres cliente?", plantea Abat, antes de aclarar que, en realidad, los propietarios de estos locales no tienen respaldo legal para impedir el acceso a los baños en la mayoría de los casos. "No existe ninguna normativa estatal que prohíba a una persona usar el aseo de un establecimiento si no ha consumido", asegura el experto.

Abat también señala que el único recurso legal que podrían utilizar los dueños es el derecho de admisión. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras asociaciones coinciden en que emplear este derecho para negar el acceso a un baño sería una medida arbitraria y desproporcionada. "Una acción de este tipo podría derivar en una infracción administrativa, susceptible de sanción", concluye el abogado.

El vídeo ha generado un intenso debate en redes sociales, con usuarios opinando desde diferentes perspectivas. Algunos comentan que prefieren pedir un café o una botella de agua por respeto al personal del local, ya que ellos son quienes deben encargarse de la limpieza.

Hosteleros molestos

Por otro lado, algunos hosteleros relatan que, aunque suelen permitir el acceso, se sienten molestos cuando los usuarios no ofrecen ni un saludo ni un gesto de agradecimiento. También ha surgido un clamor por la instalación de más baños públicos, citando ejemplos de países como Portugal, donde aseguran que es común encontrar aseos disponibles cada pocos metros.

Este debate refleja una necesidad creciente: más baños públicos en nuestras ciudades para evitar estas situaciones incómodas y recurrentes, y garantizar el acceso a un servicio esencial para todos.