El truco de un experto para beber siempre cerveza fría en los bares: "Os lo digo desde ya"

Si hay algo que un amante de la cerveza no soporta es que se la sirvan caliente. Esto suele derivar en momentos tensos entre el camarero y el cliente, ya que la bebida suele devolverse.

Un especialista en el sector de la hostelería (@eldelbarr_ en TikTok) ha querido compartir su experiencia con este tema. Gracias a este tipo de contenido, sus seguidores se ponen en la piel de las personas que se encuentran detrás de la barra.

Este experto ha desvelado el motivo por el que, en muchas ocasiones, las botellas de esta cerveza no están a la temperatura que le gustaría a la clientela. Esto se debería a que, cuando hay alta demanda, la nevera en la que se almacenan se abre constantemente y no da tiempo a que se enfríen.

Por tanto, no sería recomendable pedir este formato en un bar que se encuentre lleno: "No pidáis tercios o quintos". Es más, el hecho de no seguir esta pauta también perjudica al propio negocio.

"En vez de quejaros y devolver el tercio caliente y tener que poneros otro, y devolver otra vez el caliente y tener que poneros otro... Nosotros no paramos de perder dinero", se lamenta el creador de contenido.

La solución sería muy sencilla: "Pedir de grifo, que está congelado y eso va de lujo. Así que, os lo digo desde ya". Deja claro que es importante recordar esto cuando hace calor, ya que tienen los mismos recursos que el resto del año pero la nevera se abre más veces.

En los comentarios, algunos compañeros del sector de la hostelería han compartido sus trucos. Gran parte de ellos indica que lo importante es tener un botellero de buena calidad, para que no pierda el frío mientras tienen lugar estas entradas y salidas. Además, un buen sistema es dejarlo lleno durante la noche.

"Dependerá de la picardía del que esté detrás de la barra, ¿no? Si sé que no están a una buena temperatura, no las saco y las vendo. Ofrezco directamente la caña de barril", ha comentado otro de ellos.

No es la primera vez que este creador de contenido trata estos temas en sus redes sociales. En su perfil de TikTok, encontramos algunos 'post' en los que habla sobre la rivalidad entre los vecinos y los bares o los tipos de camareros.

Más opiniones

También hay a quien no le ha sentado bien esta recomendación. "Yo la bebo de botella, muy fría y si no está fría el camarero antes de ponerla como buen profesional debería saberlo".

"Tendréis que buscar la solución los hosteleros. Los clientes pedimos tercios helados y pagamos por ello. Si no, los devolvemos", respondía otro. Aún así, han indicado que esto ocurre en la mayoría de los bares cuando es verano y el calor provoca que se pidan bebidas muy frías.