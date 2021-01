'Cuéntame' vuelve en plena forma reuniendo a 2,2 millones de espectadores

Cuéntame cómo pasó regresaba este jueves a a La 1 con nueva temporada, la vigésimoprimera, y lo hacía con algo tan atrevido como un salto temporal hasta el año 2020, aunque fuese de forma puntual, y adelantando su horario a las 22:20 horas.

En una noche en la que las demás cadenas ofrecían cine, resultaba interesante ver cómo respondía la audiencia ante este hecho, y si se mantendrían los datos de la etapa anterior, que tuvo una media de 2.189.000 y un 14,4% de cuota de pantalla. No obstante, hay que decir que la serie sólo compitió mayormente (40 minutos) contra El Hormiguero y Love is in the air ya que se emitió de 22:20 a 23:20 horas.

Finalmente, Cuéntame dio el pistoletazo de salida a su temporada 21 con un 13,3% de cuota y 2.275.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Con el dato en diferido, suma además 221.000 espectadores más hasta los 2.496.000. Supone un mayor número de espectadores que el estreno de la temporada 20, que firmó un 14,1% y 2.131.000 espectadores, pero menor de cuota al emitirse más temprano.

En Antena 3, El Hormiguero tuvo como invitados a Ana Peleteiro, Santiago Segura y Roberto Leal (que desveló en primicia que su próximo hijo será un varón). La entrega fue el tercer espacio más visto de la jornada, con 2.796.000 espectadores y un 15,9%.

A continuación, la cadena apostó la película francesa Intocable, que logra una media de 13,8 puntos de cuota con 1.509.000 espectadores. La cinta, basada en hechos reales, relata la vida de un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico y su cuidador, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel.

El séptimo arte y los videojuegos se fusionaron en la propuesta de Cuatro para la noche del jueves. Y es que se emitió la película Assassin's Creed, protagonizada por Michael Fassbender, que tuvo una media de 644.000 espectadores con una cuota del 5,6%.

En Telecinco se emitió a las diez de la noche una nueva entrega de la serie Love is in the air, que anotó un 9,1% de cuota con 1.556.000 espectadores; unos datos menores que Informe Covid, el programa que habitualmente se emitía en ese día y hora y que la semana pasada alcanzó los 11,4 puntos con 1.591.000 espectadores.

A continuación, la película Es por tu bien, comedia española con José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo estrenada en 2017 anotó un 9,5% de cuota con 966.000 espectadores. En su estreno en televisión, en mayo de 2019, la película anotó un 15,5%y 2.249.000 espectadores.

En laSexta, Danny de Dog, la cinta francesa de artes marciales que protagonizaron Jet Li, Morgan Freeman y Bob Hoskins, se contenta con 797.000 espectadores y 5,8 puntos de pantalla. La oferta de la noche la complementaba el segundo programa de El condensador de Fluzo, que repasó los grandes criminales de la historia, y que atrajo al 2,3% de la cuota de pantalla, con 411.000 espectadores.

Lo más visto de la jornada de este 14 de enero de 2021 fue Antena 3 Noticias 2, con 3.461.000 espectadores y un 19,7%. Pasapalabra le pisa los talones en miles y se convierte en el espacio no informativo más visto, con un 22% de cuota y 3.415.000 espectadores, su segundo mejor resultado histórico en miles.

Del mismo modo, hay que destacar que el estreno de la cuarta temporada de El Cazador, en La 1, logró su máximo histórico con un 9,2% de cuota y 1.183.000 espectadores.