El vacile de los Morancos a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Casi me da un infarto. ¡Menudo disgusto!"

Este miércoles 25 de septiembre, han ido a divertirse a El Hormiguero los Morancos. César y Jorge Cadaval acudían para promocionar su nuevo espectáculo teatral, Bis a bis. Lo que parecía una promo habitual y conversación distendida comenzó a convertirse en un incómodo momento después de que Jorge se mostrase muy enfadado en el programa… o eso es lo que los humoristas querían hacerle a creer a Pablo Motos en un brutal vacile.

Motos presentó a ambos y podía verse que Jorge parecía contrariado. El motivo era que el presentador señalaba que su hermano César había logrado, con esta visita, convertirse en invitado Infinity, mientras que su hermano Jorge se mantenía como invitado Platinum. La diferencia es de tan sólo un programa. Sin embargo, eso parecía ser motivo de discusión de la dupla cómica.

César había llegado a las 20 visitas porque acudió al programa en solitario en 2008, lo que ha hecho que la diferencia sea de uno. Eso parecía haber afectado mucho a Jorge, quien parecía mostrarse contrariado y enfadado. Mientras que Motos abrazaba a César, Jorge se quedaba a un lado, con gesto perplejo.

El enfado aparentaba ir a más cuando Motos le enseñó a César que su silla era dorada, frente a la plateada de Jorge. “No tengo ni ganas de sentarme”, expresó el humorista con gesto serio. “Es que me han cortado el rollo. Encima, mi hermano tiene mucha guasa y comenzará a decirme cosas. Pero, ¿cuándo has venido sin mí?”, cuestionó el cómico, con César recordando que fue en 2008 cuando él visitó a solas el plató del formato, cuando éste todavía se emitía en Cuatro.

“Os digo una cosa a todos los que nos están viendo en este momento. Conozco perfectamente a mi hermano y sé que está cabreado de verdad”, expresaba César entre risas. “Pablo, si llego a saber que vengo a El Hormiguero y soy tarjeta plata...”, comenzó a decir el humorista mientras Motos le pedía que se sentase.

César Cadaval en 'El Hormiguero'.

Lejos de mostrarse receptivo, el humorista parecía estar más enfadado aún, provocando cierto nerviosismo en Motos. Tras ir a publicidad, podía notarse un ambiente de tensión en el plató. Jorge llegó a exclamar contra su hermano. “¡Qué me dejes César, que me dejes tranquilo, coño, que te lo he dicho ya! ¡No me gustan las bromitas que me gastas!”, expresaba el cómico, dejando a César y a Motos sin saber qué decir.

“Jorge, no te había visto así en la vida”, comentó el presentador, quien mantenía el tipo ante una situación de lo más inesperada. De hecho, Cadaval llegó a amenazar con irse. Justo cuando el momento parecía ir a un punto de no retorno… el humorista revelaba que todo era una broma.

César y Jorge Cadaval en 'El Hormiguero'.

“¡Eres tonto! Casi me da un infarto”, dijo Motos después de que Jorge le diese un abrazo. Visiblemente aliviado, no dudó en ‘regañar’ a su invitado. “Idiota. Estoy sudando por la espalda del disgusto que me habéis dado los dos”, expresó mientras mostraba la parte de atrás de su camisa, en la que se le veía sudado. Cadaval fue al público: “A ver, a todos los directores, ¿a qué parecía real?”, preguntó, demostrando su habilidad actoral.

"¡Me habéis dado un disgusto!"

Los Morancos habían preparado una broma al conductor. Es más, lograron compincharse con el resto del equipo del programa, para evitar que hubiera malentendidos en la organización. Esto se pudo ver durante esa pausa publicitaria. “Pablo, yo no entiendo una cosa. Yo llevo 45 años con mi hermano de teatro y ahora me entero de que ha venido aquí una vez sin yo saber nada”, comenzaba diciendo Jorge.

Pablo Motos, César Cadaval y Jorge Cadaval en 'El Hormiguero'.

“¡Qué me dejes, vale! ¡Que me tienes hasta los cojones!”, exclamaba, abandonando su asiento y haciendo amago de marcharse. Motos recordaba que apenas quedaban 10 segundos antes de que terminasen los anuncios. Tras mostrar las imágenes, el presentador compartió que temió que la discusión fuese a más.

“De repente veo el cronómetro hacia atrás. Tú que cada vez te vienes más arriba”, compartía el presentador. César señaló que, al ser un invitado Infinity, sentía que debía hacer algo que “no sea lo de siempre”.