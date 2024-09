'De viernes' sorprende con la presencia del nieto de Julián Muñoz en su especial: todo el mundo opina lo mismo

De viernes ha cumplido con el deseo de Julián Muñoz. El exalcalde de Marbella fallecía el pasado martes 24 de septiembre a los 76 años, víctima de un cáncer de pulmón. El magacín había hecho un trato con el expolítico: emitir una entrevista inédita a título póstumo. Un hecho que se ha producido este mismo miércoles 25 de septiembre. Eso sí, un miembro de su familia ha sorprendido al estar presente en el plató.

Como es habitual, los colaboradores están presentes en la entrevista grabada en el Scoop. En esta ocasión, la expectación era mayor incluso, al ser una conversación pensada para verse tras el deceso del exalcalde. Lo que nadie esperaba era encontrar a Fran Redondo, el nieto de Julián Muñoz, presente en el plató tan sólo un día después del fallecimiento de su abuelo.

Apenas horas después de llorar la muerte del exalcalde marbellí, Redondo se presentaba en el plató para reaccionar también a las palabras póstumas de Muñoz. La entrevista que realizó el propio Santi Acosta al exregidor es una conversación en la que habla de distintos temas relacionados tanto con Jesús Gil como con su relación con Isabel Pantoja. También ha hablado sobre otras personas como Agustín Bravo o Encarna Sánchez.

El análisis completo ha comenzado ya dentro de la franja del prime time, en la que el especial ha coincidido en espacio con López y Leal contra el canal y contra Las abogadas. No obstante, en la franja del access prime time (en la que la entrevista se ha enfrentado a La revuelta y El Hormiguero) se ha mostrado un buen fragmento de la entrevista y, en esta parte, ya estaba presente el nieto del exedil, quien habló bastante.

Su presencia ha sorprendido al público, que ha compartido sus impresiones en redes sociales. Han sido varios los espectadores que no han comprendido del todo que el joven haya aparecido tras una muerte que se ha producido apenas un día antes. “¿El mismo nieto que ayer lloraba la muerte de su abuelo está hoy ya sentado en un plató de televisión comentando la entrevista? Alucino”, expresaba el periodista Víctor Díaz en X.

¿El mismo nieto que ayer lloraba la muerte de su abuelo hoy ya está sentado en un plató de televisión comentando la #EntrevistaJuliánMuñoz? Alucino. — Víctor Díaz (@itsvictordiaz) September 25, 2024

Lo que faltaba el nieto que no pinta nada ahi y los colaboradores mas de lo mismo, menudo rollo #EntrevistaJuliánMuñoz — kyoban (@electric899) September 25, 2024

“Todo muy coherente. Traer al nieto de Julián Muñoz a que nos cuente la vida de su abuelo”, comentaba otro internauta. “¿Le merece la pena al nieto escuchar todo esto y estar ahí sentado todo el programa?”, se preguntaba otro usuario de la misma red. Es más, han surgido teorías sobre por qué está presente en el plató.

Le merece la pena al nieto, escuchar todo esto y estar ahí sentado todo el programa mientras hablan de su abuelo, por mucho que le paguen???#EntrevistaJuliánMuñoz — JuanFer (@JuanFerRubiales) September 25, 2024

Todo muy coherente traer al nieto de Julián Muñoz a que nos cuente la vida de su abuelo. Vamos a ver queremos saber cómo robaban cómo era la trama quien robó más dónde está el dinero, no lo que pueda decir este niñato. #EntrevistaJuliánMuñoz — Jesús Francisco (@FranciscoDiaz9_) September 25, 2024

Una de ellas está relacionada con que parte de los seguidores del programa consideran que el nieto del finado exalcalde marbellí estaría planeando convertirse en personaje televisivo e intentar estar en Supervivientes, algo que no tiene confirmación oficial alguna. “Tiene que haber una explicación porque, de otra forma, no entendería qué hace ahí el nieto del fallecido… a no ser que sea un posible concursante de Supervivientes. Veremos”, comentaba una seguidora.

Al nieto de Julián Muñoz no le ha dado tiempo ni a llorar que ya está en De Viernes. Está tan claro que va a saltar del helicóptero... #EntrevistaJuliánMuñoz — Xavi Oller (@xaviioller) September 25, 2024

#entrevistaJulianMuñoz esto, tiene una explicación porque de otra forma no entendería que hace ahí el nieto de fallecido a no ser que sea un posible concursante de supervivientes.Veremos... — Doña Marimoña (@lienzoblanc) September 25, 2024

El nieto saltando del helicóptero en 3…2…1…(qué pocos escrúpulos a 48h de morir el abuelo, de tal palo… #EntrevistaJuliánMuñoz pic.twitter.com/PvFtP5qhoJ — Me gusta la fruta (@Hat_mannn) September 25, 2024

dios mio, murio ayer y ya esta el nieto sentado en un plato... pues nada, ya tenemos primer concursante del proximo supervivientes. Guardar tweet #EntrevistaJulianMuñoz — Tamara (@Tamara_Novelera) September 25, 2024

“Ya tenemos primer concursante del próximo Supervivientes. Guardad post”, señalaba otra internauta. “El nieto saltando del helicóptero [en Honduras] en tres, dos, uno. ¡Qué pocos escrúpulos a 48 horas de morir el abuelo!”, exclamaba otro seguidor. “Al nieto de Julián Muñoz no le ha dado tiempo ni a llorar que ya está en De viernes. Está tan claro que va a saltar del helicóptero [del famoso reality show]”, agregaba otro.