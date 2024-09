Mercadona lanza una solución contra las arrugas: una crema antiedad por 6 euros

Mercadona no para de sorprender a sus clientes con su sección de cosméticos. Cada semana lanza nuevos productos en todas sus secciones que no dejan indiferente a nadie. Y aunque no todas perduran en sus tiendas para siempre, hay algunos cosméticos que consiguen mantenerse gracias a la gran acogida que tienen por parte de los consumidores. Algunos de esos productos suelen ser cremas para el cuidado facial gracias a su gran eficacia y su precio económico. Esto es lo que ha pasado con una crema antiedad por tan sólo seis euros.

Tras haber estado expuestas al sol todo el verano, no hay nada como empezar la nueva temporada con un extra de hidratación, y si además buscas evitar las arrugas este es el producto idóneo. En esta ocasión hablamos de la crema facial perteneciente a la línea facial Prevent Age Skin de Deliplus. Se trata de una loción de textura ligera y rápida absorción formulada con ingredientes hidratantes y protectores de la barrera cutánea.

Esta crema ha ganando bastante popularidad entre las consumidoras gracias a su precio asequible y los resultados que promete. Ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento, así como de las erupciones cutáneas. Además, tras su aplicación mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel dejando sensación de confort.

Crema facial Prevent Age. Mercadona

En cuanto al contenido de esta loción, algunos de los ingredientes más importantes son:

- Extracto de células madre de Rosa Alpina: fortalece la barrera cutánea frente a factores como los rayos UV o el frío.

- Betaína: brinda una mejora intensa de la humectación y una protección efectiva y duradera para la piel.

- D-Panthenol: mejora significativamente la hidratación de las pieles secas.

- Extracto de Trigo Sarraceno: aclara el tono de la piel y mejora su luminosidad.

- Aloe vera: hidrata y ayuda a favorecer los procesos de regeneración de la piel.

Esta crema de seis euros es apta para todo tipo de pieles: normales, mixtas y grasas. Y para su aplicación, se recomienda usar tanto por la mañana como por la noche sobre la cara, cuello y escote realizando un suave masaje hasta su total absorción evitando el contacto directo con los ojos.