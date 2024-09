Mercadona lanza una solución efectiva para bajar de peso y mejorar la digestión por menos de 4 €

El verano es una época del año en la que es habitual descuidar algunos aspectos tan importantes como el mantener una alimentación sana y equilibrada. Los helados, tapas y cervezas frías, entre otras, son tentaciones a las que es difícil decir que no, y todo ello repercute de forma directa en la figura, haciendo que habitualmente suponen un aumento de kilos.

Tras las vacaciones, es común que se quiera volver a recuperar la línea y deshacerse del peso que se ha ganado durante el periodo estival, y para poder lograrlo de una forma más eficaz, es posible recurrir a la solución de Mercadona para bajar de peso por menos de 4 euros, un producto con el que muchos de sus clientes se encuentran muy satisfechos.

Estamos hablando de las cápsulas de alcachofa Deliplus elaboradas a base de especies vegetales, un complemento alimenticio que está pensado para contribuir a la detoxificación, mejorar el confort hepatodigestivo y tener un mayor control del peso. Se encuentran compuestas principalmente por extracto seco de alcachofa (Cynara scolymus L.), un ingrediente con múltiples beneficios para la salud.

Cápsulas Alcachofa Deliplus. Mercadona

A la venta en un formato de 30 cápsulas por 3,95 euros, cada una de ellas cuenta con 600 mg de extracto seco de alcachofa, que equivalen a 6000 mg de la planta, con un 2,5% de cinarina y ácido clorogénico, que resultan clave para poder tener un efecto beneficioso sobre el organismo.

El uso de la alcachofa con fines de salud no es algo novedoso, ya que esta planta lleva siendo utilizada desde hace siglos por sus excelentes propiedades digestivas y detoxificantes. Esto se debe a que la alcachofa ayuda a la detoxificación del cuerpo, favoreciendo la función hepática y promoviendo una digestión saludable. Todo ello deriva en poder disfrutar de una mayor eficiencia a la hora de deshacerse de las toxinas, además de poder absorber mejor los nutrientes.

Cómo funcionan las cápsulas de alcachofa

Para poder disfrutar de todos los beneficios de las cápsulas de alcachofa Deliplus conviene tomar dos cápsulas al día, preferentemente una de ellas antes de la comida y otra antes de la cena. De esta manera, se busca que los compuestos activos de la alcachofa estén presentes en el sistema durante las principales comidas del día, contribuyendo a una mejora de la digestión y la función hepática.

Además del extracto de alcachofa, en estas cápsulas hay otros ingredientes que también ayudan a que sea más eficaz, como son el almidón de maíz, la hidroxipropilmetilcelulosa o antiaglomerantes como el dióxido de silicio, el silicato de magnesio y las sales magnésicas de ácidos grasos, todos ellos componentes que aseguran que el suplemento cumple con su cometido y que la dosis es efectiva.

Estas cápsulas de alcachofa Deliplus son de gran ayuda para apoyar la pérdida de peso de forma saludable y natural, puesto que la alcachofa es conocida por su efecto diurético, lo que ayuda a reducir la retención de líquidos y a eliminar las toxinas. Este efecto puede ser especialmente beneficioso tras un verano en el que es frecuente que se produzca una acumulación de ambos.

A ello hay que sumar que la alcachofa ayuda a la regulación del metabolismo de las grasas, dado que, a través de uno de sus principales compuestos activos, la cinarina, se consigue un efecto positivo en la producción y excreción de bilis, lo que facilita la digestión de las grasas y previene que se puedan acumular en el cuerpo. Todo ello ayuda en la pérdida de peso, pero también mejora la digestión, lo que permite disfrutar de un mayor bienestar general.

Consideraciones sobre este producto de Mercadona

Las cápsulas de alcachofa de Mercadona ofrecen una gran cantidad de beneficios para la salud, sobre todo a la hora de adelgazar, si bien hay que tener en cuenta una serie de precauciones y consideraciones antes de su uso. Al igual que sucede con cualquier otro suplemento, es importante seguir las indicaciones relativas a su dosificación y no exceder la cantidad recomendada de dos cápsulas diarias.

Por otro lado, aquellas personas que tengan condiciones médicas preexistentes, en especial quienes tengan problemas relacionados con la vesícula biliar o el hígado, se debe consultar con un médico antes de comenzar a utilizar este suplemento. También conviene recordar que no son un producto milagroso, por lo que no será suficiente con tomar las cápsulas si no se siguen unos hábitos saludables, que consistan en una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio de forma regular. El suplemento, en todo caso, apoya a la hora de conseguir mejores resultados, pero no sustituye al ejercicio físico o una buena alimentación.

Así pues, se trata de un producto comercializado por la marca blanca de Mercadona que es muy asequible y natural, una herramienta que puede ser de gran utilidad para poder estar más cerca de conseguir ese objetivo de deshacerse de los kilos de más tras el verano o en cualquier momento del año.

Hay que recordar que este no es el único producto de Mercadona para perder peso, ya que, entre otros, comercializa sus cápsulas quemagrasas Deliplus, elaboradas a base de especies vegetales y vitamina C, siendo este un producto natural que se comercializa en una caja de 30 cápsulas por 3,95 euros. Están elaboradas a base de especies vegetales y vitamina C, siendo necesario consumir dos cápsulas al día para conseguir los mejores resultados, favoreciendo en este caso la eliminación de las grasas.