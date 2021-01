Telecinco peleará el miércoles contra 'Mujer' con 'Love is in the air'

El capítulo 7 de 'Love is in the air', en fotos

A pesar de que sus datos de audiencias no son los esperados, Telecinco seguiría apostando fuerte esta semana por Love is in the air y, además de los nuevos capítulos del lunes y martes en access prime time, también emitirá la comedia romántica turca en el prime time del miércoles 20 de enero.

La serie se emitirá después del encuentro de dieciseisavos de la Copa del Rey de fútbol entre el Alcoyano y el Real Madrid, que Telecinco emite a partir de las 21 horas.

De esta forma, la ficción tendrá que enfrentarse por primera vez a Mujer, en la que será la primera gran guerra turca en prime time de la televisión española.

No obstante, Mediaset España extenderá la emisión de Love is in the air desde las 23 a las 02:15 horas, lo que posiblemente beneficie su cuota de pantalla; mientras que Mujer terminará su emisión a su hora habitual a las 00:30 horas.

La serie de Antena 3 llega a este enfrentamiento tras haber logrado el pasado lunes su segundo capítulo más visto de la historia, reuniendo a 2.409.000 espectadores y un 18,9%.

Mientras, aunque en su última emisión del pasado jueves mejoró ligeramente sus datos hasta un 9,1% de cuota y 1.556.000 espectadores, la turca de Telecinco tiene una media de un 8,2% de cuota de pantalla y 1.409.000 espectadores.

Hay que recordar que, al igual que ya hace Divinity con otras novelas turcas, Mediaset España también divide los capítulos originales de Love is in the air de 120 minutos en tres de 45 minutos.

De esta forma, Telecinco estará emitiendo esta semana dos nuevos capítulos completos de la serie -el 4 y el 5-, uno entre el lunes, martes y miércoles y otro entero en la noche del miércoles. Se corresponderían con 15 episodios de Mitele PLUS.

Esta estrategia de emisión hará además que Divinity, la cadena donde se seguirá emitiendo en abierto la comedia cuando finalice su emisión en Telecinco, pueda estirar durante semanas la emisión de la serie, multiplicando por tres los 26 episodios que se han emitido hasta ahora en Turquía.