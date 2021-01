Los datos de 'Love is in the air' en Turquía: pérdida de audiencia y críticas a su protagonista

Tras el rotundo éxito que Antena 3 está cosechando con su arriesgada apuesta de emitir las series turcas Mujer y Mi hija en prime time, Mediaset España ha intentado imitar el movimiento programando la ficción Love is in the air en su access, pero el resultado no ha sido halagüeño: el estreno multicanal del pasado lunes apenas cosechaba un 7,3% de cuota y 1.344.000 espectadores en Telecinco, una cifra que empeoraba en la noche del martes.

Por el momento, esta comedia romántica estrenada por Mediaset no convence a la audiencia y, aunque los motivos podrían ser varios, lo cierto es que existe una evidente diferencia entre esta serie y las dos producciones turcas que arrasan en Antena 3: las audiencias obtenidas en su país de origen y en el resto del mundo.

'Love is in the air' se ha estrenado este lunes en todos los canales de Mediaset. Mediaset

Y es que la cadena de Paolo Vasile ha optado por un producto que en Turquía se estrenó el pasado verano y apenas ha emitido una temporada, mientras que Antena 3 ha escogido dos fenómenos internacionales como Mujer y Mi Hija, avalados por el rotundo éxito que han cosechado por todo el planeta en los dos años que llevan en el mercado.

Love is in the air, por su parte, llegaba a FOX TV en plena temporada veraniega, el pasado 8 de julio, y se vio favorecido por la parrilla estival, sin grandes apuestas televisivas que le hicieran frente. Así, en sus primeros meses en emisión en Turquía tuvo una buena respuesta por parte de la audiencia, pero con el comienzo del nuevo curso comenzaron los problemas para esta ficción.

Los datos de la serie fueron disminuyendo hasta el punto en que la cadena tuvo que cambiar su día de emisión del miércoles al sábado. Esto ayudó a recuperar las buenas cifras, pero con la llegada del 2021 y de potentes ofertas en la competencia, como el reality Survivor, la producción turca ha encontrado nuevos obstáculos y que han mermado sus cifras.

Hande Erçel, protagonista de la serie, ha recibido numerosas críticas en Turquía. RRSS

La inquietante situación ha provocado que en el país otomano surjan los primeros rumores sobre una posible cancelación prematura de la serie, algo que ya ha ocurrido con otras ficciones de FOX TV que no han tenido la acogida esperada.

No obstante, la actriz protagonista de Love is in the air, Hande Erçel, se ha pronunciado en sus redes sociales para desmentir que esté sobre la mesa poner fin al proyecto: "Seguimos trabajando a un ritmo muy intenso y no hay posibilidad de un final", ha afirmado.

El nombre de Erçel ha estado, precisamente, en el centro de las críticas mayoritarias a la serie. La interpretación de esta exitosa actriz, que cuenta con 18 millones de seguidores en Instagram, es constantemente cuestionada por los espectadores de sus trabajos televisivos y hasta por la prensa turca.

Sin embargo, los comentarios negativos hacia la actriz han sido respondidos en redes sociales por su legión de fans, que hace unas semanas elevaban hasta lo más alto de los trending topics la etiqueta #proudofhandeerçel (orgullosos de Hande Erçel).

De hecho, la legión de fans es tan extensa que en nuestro país la serie se ha convertido en uno de los contenidos televisivos más comentados con más de 23.000 tuits al día.