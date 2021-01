La historia de amor de los protagonistas de 'Mujer' y 'Mi hija' que ahora compiten en Antena 3

La serie Mujer ha sido -y aún es- la apuesta más rentable y exitosa de Antena 3 este otoño/invierno. La ficción turca ha batido récords de audiencia y ha llegado a tener tres emisiones semanales. Actualmente, y desde el pasado 28 de diciembre, comparte parrilla con Mi hija, otra producción que llega de Estambul y que ya ha emocionado a los seguidores de los dramas turcos en España. Estos dos contenidos se han convertido ya en imprescindibles en la programación de Atresmedia en este recién estrenado 2021, pero al mismo tiempo también son competencia. Sin embargo, los protagonistas principales de cada una de las ficciones, la actriz Özge Özpirinçci (34 años), que da vida a Bahar en Mujer, y Buğra Gülsoy (38), que es Demir en Mi hija, son íntimos amigos -e incluso se rumoreó que entre ellos había mucho más que una amistad...-.

Se conocieron en el año 2015, mientras rodaban una serie de tipo comedia romántica llamada Volver a amar que se emitió en Fox. Se hicieron muy amigos, derrochaban conexión en cada toma y tras cada "¡Corten!" del director seguían hablando de sus cosas y siendo inseparables.

Ozge y Bugra en una imagen de 'Te amaré toda la vida', película de Netflix.

Tras este primer contacto, dieron el salto juntos al cine en una película -Te amaré toda la vida- en la que volvían a interpretar a un matrimonio romántico e idílico. Su complicidad traspasaba la pantalla, sus miradas, sus sonrisas mutuas y sus besos apasionados hicieron saltar las alarmas sobre un posible romance.

A estas escenas subidas de tono se les unía las salidas a restaurantes y quedadas en pareja de los actores fuera del horario laboral. Nunca quisieron pronunciarse ante los rumores y decidieron que fuera el tiempo el que aclarara todo. Finalmente, cada uno hizo su vida con otras personas y aún así siguieron quedando juntos, esta vez, los cuatro.

Son tan amigos que incluso Özge ejerce de madrina del hijo de Buğra, Cem (1), fruto de su matrimonio con Nilufer Gurbuz. De hecho, la actriz y Nilufer son grandes amigas y comparten contenido en redes sociales juntas.

La complicidad entre los actores era más que evidente.

Es tan estrecha la relación entre el matrimonio y Özge que cuando la intérprete se va de viaje por Turquía o al extranjero, cuando vuelve a Estambul lo primero que hace es ir a visitar a su ahijado y a sus amigos.

Ozge, la 'novia' de Turquía

Özge Özpirinçci nació en Estambul y actualmente es una de las actrices más reconocidas de Turquía, por lo que se la conoce como la 'novia' del país. La joven estudió Administración de Empresas, pero pronto comenzó a adentrarse en el mundo de la interpretación presentándose a castings publicitarios. En el año 2007, cuando ya había adquirido cierta popularidad gracias a haber protagonizado varias campañas, la actriz realiza su primera incursión en el mundo de la televisión y lo hace por todo lo alto; también tiene una consolidada carrera en el cine.

En lo personal, Özpirinçci mantiene una relación estable con otro exitoso actor turco, Burak Yamantürk (36), a quien conoció en 2013 durante el rodaje de la serie Tatar Ramazan, en la que ambos coincidieron.

La actriz junto a su pareja, Burak, al que conoció durante un rodaje. RRSS

La pareja todavía no tiene hijos y, de momento, no se plantea pasar por el altar pese a llevar seis años de noviazgo. "No veo el matrimonio como una necesidad. De repente estás divirtiéndote en Las Vegas, muy borracha y dices 'vamos a casarnos'. Puede ocurrir algo así. Pero organizar una boda me estresa y creo que puede complicar nuestro amor", confesaba Özpirinçci a Turkish Celebrity News.

Bugra, el galán polémico

Buğra Gülsoy (38) es un intérprete, originario de Ankara, que conoció el mundo de la actuación con 13 años. Sin embargo, no fue hasta casi 10 años más tarde cuando decidió emprender en este arte de forma profesional, gracias al impulso de un amigo. Tras haberse graduado de arquitecto, entre 2004 y 2008 formó parte de diferentes producciones que se presentaron en el Teatro Nacional de Chipre. A estas obras le sucedieron un sinfín de proyectos en cine y televisión, como el que ahora se emite en Antena 3.

Bugra junto a su esposa, Nilufer, el día de su boda. RRSS

Más allá de ejercer de actor, Buğra Gülsoy ha tenido otros papeles en algunas de las producciones en las que ha trabajado. Y es que el turco no solo se ha dedicado al mundo de la interpretación, sino también ha sido guionista, director, fotógrafo y escritor.

En cuanto a su vida privada, Buğra Gülsoy se ha casado en dos ocasiones. La primera, en 2011, con un actriz llamada Burcu Kara (40), de la que se divorció un año más tarde. La segunda, en 2018, con Nilüfer Gürbüz, hija de un exfutbolista turco y con la que tiene un hijo, de nombre Cem. Su boda causó gran polémica porque se especuló con que la novia se casaba embarazada.

