Telecinco descarta emitir dos galas semanales de 'La isla de las tentaciones 3'

Sorpresa mayúscula en la estrategia de emisión de Mediaset España con la tercera edición de La isla de las tentaciones. Al contrario que ocurrió en las dos ediciones anteriores en las que el grupo apostó por emitir dos galas semanales del dating show, en esta ocasión sólo emitirá una gala por semana en la noche del jueves en Telecinco.

Así lo ha confirmado este martes el director de Contenidos del grupo, Manuel Villanueva, que ha adelantado que emitirán además El debate de las tentaciones en la noche de los lunes en la principal cadena del grupo, a partir de las 23 horas, y después de Love is in the air.

"Hemos arrancado con una gala semanal porque consideramos que es lo adecuado. No tenemos pensado doblarla, salvo que lo requiera el mercado o lo necesitemos. Está bien encajado para llegar hasta donde queremos que llegue", ha dicho el directivo, que ha confirmado además que esta edición contará con once galas.

Villanueva también ha adelantado que esta semana volverán a doblar la emisión de Sábado Deluxe y también podrá verse el domingo. "Este experimento nos ha funcionado razonablemente bien. No me atrevería a decirte que fuera una cosa definitiva", ha añadio.

La decisión de sólo emitir una gala semanal de La isla de las tentaciones no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que, a día de hoy, Antena 3 supera a Telecinco en 0,8 décimas en el mes de enero y todo hacía indicar que el dating show era la gran baza de Mediaset España para batir a su rival.

De perder en enero, la principal cadena de Mediaset estaría perdiendo su imbatibilidad de los últimos 28 meses. En este sentido, sin embargo, el directivo ha preferido no hacer declaraciones para no eclipsar el estreno de La isla de las tentaciones.

Un hito televisivo

La hoguera de chicos en 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Tras convertirse en un hito televisivo con su lanzamiento en España hace ahora un año, el fenómeno de La Isla de las Tentaciones ha continuado creciendo en su segunda edición, en la que ha alcanzado una media de 2,9M de espectadores y un 22,1% de share, mejorando el registro de espectadores de su temporada de estreno (2,8M y 22,3%) y convirtiéndose en el programa no deportivo más visto de la temporada.

Además, experimentó una evolución ascendente hasta obtener en su desenlace un 28% de share y 3,4M espectadores. La Isla de las Tentaciones 2 creció en el target comercial hasta el 27,9% y disparó sus registros entre los jóvenes, con un 44,2% en el segmento de 16- 34 años.

En redes sociales, la segunda edición acumuló casi 2,5 millones de mensajes, liderando el ranking de los programas más comentados en cada una de sus emisiones y convirtiéndose en una de las principales tendencias en Twitter. El espacio alcanzó una media de casi 256.000 comentarios en cada entrega y batió su récord de interacción en su desenlace, con más de 330.000 comentarios.