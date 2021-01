¿Cuándo estrena Telecinco la tercera edición de ‘La isla de las Tentaciones’?

La tercera temporada de La isla de las tentaciones está a punto de llegar a Telecinco. Así lo ha hecho notar la propia cadena, que ya ha comenzado a intensificar la promoción del que es ahora mismo su reality estrella.

Bajo el reclamo de "semana del amor y Tentaciones", la de Mediaset anunciaba la llegada del programa durante los próximos días, acompañado, además, de nuevas emisiones de su apuesta por la ficción turca Love is in the air.

Pero, ¿qué día elegirá finalmente Telecinco para lanzar el programa? Todos los indicios parecen indicar que se decantarán por la noche del jueves 21 de enero dado que el resto de noches ya tiene su oferta anunciada.



La noche del lunes estará ocupada por un nuevo episodio de Love is in the air y por el estreno de la cinta Los 7 magníficos, mientras que el miércoles la cadena emitirá el encuentro de Copa del Rey entre el Alcoyano y el Real Madrid.

Por su parte, los prime times del martes y el viernes estarán ocupado, y si no hay cambios de última hora, por Ven a cenar conmigo: Gourmet edition y Got Talent, respectivamente.

Sobre la estrategia de emisión que se seguirá durante esta edición también hay aún dudas. Si durante su primera temporada el programa ocupó las noches de los martes, jueves y viernes; y la segunda, las de los martes, miércoles y domingo, esta vez Telecinco tendría libres las noches de los lunes, miércoles, jueves y domingos.

Eso sí, antes de la llegada de algún otro estreno pendiente, como la anunciada segunda temporada El pueblo, y en caso de que no haya ningún cambio en la parrilla actual para así intentar luchar de la mejor de las maneras contra Antena 3.

La isla de las tentaciones, por tanto, volverá para reafirmar su enorme éxito previo, y lo hará dejando de lado una vez más la estrategia por la transversalidad, que tan bien le funcionó durante su primera edición, para ser ya únicamente un reality de Telecinco.

Su éxito, clave para el futuro de Telecinco

'La isla de las tentaciones 3'

Como ya hemos analizado, Telecinco no ha comenzado con buen pie 2021. La cadena de Mediaset ha pecado de conservadurismo, apostando por un modelo repetitivo, que estaría a punto de costarle el liderazgo del mes de enero después de 28 meses ininterrumpidos en lo más alto.

Habiendo transcurrido la mitad del mes, Antena 3 lidera con una diferencia de 1,2 puntos sobre Telecinco (13,6% vs 12,5%), tras los malos estrenos de Love is in the air, Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, o el regular funcionamiento de Got Talent en la noche del viernes.

Por ello, todas las esperanzas de Mediaset están puestas en su programa más exitoso de la actualidad, que cerraba su segunda temporada con un gran 22,3% y 2.875.000 espectadores de media. De su éxito dependerá que, si finalmente pierde enero, lo haga con la menor diferencia posible y que comience febrero con otro tipo de suerte.

Este año, además, el reality llega una semana después de lo que lo hizo el pasado enero de 2020 con su primera edición, por lo que todo hace indicar que estará en pantalla hasta finales de febrero. Se desconoce de momento el número de programas con los que contará exactamente, aunque todo parece indicar que serán 10 galas más un reencuentro final.

Precisamente el número de programas ya fue motivo de polémica durante el final de la segunda edición. La cadena enfadaba a los fans anunciando la hoguera final antes de lo previsto, cerrando la edición con 8 programas más el reencuentro final, cuando la primera alcanzó las 11 emisiones.