7 días de ‘Sálvame’, la estrategia que explica el mal actual de Telecinco

Por primera vez en la historia de Telecinco, Sálvame tendrá un hueco en la parrilla en cada uno de los siete días de la semana, con su emisión diaria vespertina de lunes a viernes y su versión Deluxe, que doblará sus emisiones en sábado y domingo.

En total, más de 33 horas del programa producido por La Fabrica de la Tele y presentado por Jorge Javier Vázquez, lo que viene a poner una vez más de manifiesto la plena confianza de Mediaset España en su productora participada.

Así, Telecinco usará como arma arrojadiza uno de sus buques insignia para pelear el liderazgo en la noche del domingo, que actualmente recae en Mi hija, la ficción turca que estrenó Antena 3 con éxito durante las navidades.

Además, tratará con esta táctica de acercarse al liderazgo mensual, que habiendo ya transcurrido la mitad del mismo lo pierde con una diferencia de 1,2 puntos a favor de Antena 3 (13,6% vs 12,5%), a falta de estrenarla la tercera edición de La isla de las tentaciones.

Y es que enero suele ser un mes complicado para Telecinco. Las fiestas navideñas no son su mejor época, y la de Fuencarral suele tardar unas semanas en recuperarse. Este año, además, apuestas como Love is in the air, algunos estrenos cinematográficos, y un Got Talent con un rendimiento por debajo de lo esperado, están lastrando su media mensual.

Jorge Javier Vázquez y Chelo García Cortés en 'Quiero dinero' (Mediaset)

Un modelo repetitivo

Y, precisamente, la apuesta por el programa de corazón durante toda la semana ponen de manifiesto uno de los males actuales de Telecinco: su modelo repetitivo. La de Mediaset está siendo muy conservadora en los últimos meses, apostando por una estrategia basada en la reiteración más que en la búsqueda de nuevos formatos.

Uno de los motivos de esta actitud por parte del canal pasa por la crisis económica que el coronavirus ha traído también a las televisiones. Algo que les ha llevado a intentar reducir al máximo sus costes hasta un ahorro de 60 millones en el periodo enero-septiembre.

Además, enero es históricamente el mes en el que la inversión publicitaria es más baja, con lo que los estrenos de los grandes formatos suelen atrasarse a febrero. De hecho, el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, decía hace unos días que el año en televisión "no comienza hasta el 15 de enero".

Sin embargo, los canales también tienen que apostar por cuidar su propia imagen incluso es los meses menos rentables. Y, en las últimas semanas, Telecinco ha pecado de cierto estancamiento y dejadez, con una programación mucho menos ambiciosa de lo que nos tiene acostumbrados para minimizar costes. Un mal que ya se persiguió a Antena 3 en el pasado y del que ha conseguido salir en los últimos meses.

Concursantes de 'La Casa Fuerte'

¿Hasta dónde puede llegar este modelo?

Si bien es cierto que es la primera vez en la historia del canal que el programa ocupará los 7 días de la semana con la inclusión de la emisión en domingo, sí podemos decir que los contenidos de Sálvame ya han ocupado la última noche de la semana en más de una ocasión.

Una noche que desde hace años ha dedicado a los debates de sus realities. Gran Hermano VIP, Supervivientes, La Casa Fuerte… Todos ellos muy salvamizados en sus últimos años, sobre todo en sus debates, y que han ayudado a esta retroalimentación de contenidos que tantas alegrías lleva dándole al canal durante años.

Y es que cuando la retroalimentación funciona, no hay nada que le pare. Meses atrás lo veíamos con el Caso Cantora, trama que conseguía elevar las marcas de todos los programas de Telecinco. Sin embargo, cuándo alguna pieza del engranaje de la retroalimentación falla, puede estropear todo el sistema.

'Cantora: La herencia envenenada 3'

Sin un reality potente, y sin ninguna trama tan vistosa como la del Clan Pantoja, Telecinco no ha empezado con buen pie el año. Estas últimas semanas han puesto de manifiesto que la cadena necesita innovar, apostar por nuevos formatos, sin abandonar nunca su seña de identidad. Porque, ¿hasta cuándo puede durar este conservadurismo? Solo el tiempo lo dirá.

En cualquier caso, si finalmente Telecinco pierde enero, que no se preocupen en Fuencarral. Febrero, y el resto de meses, con las llegadas de programas como La Isla de las tentaciones o Supervivientes, volverán a ser suyos, gracias además al gran day time que la cadena sigue teniendo con espacios como El programa de Ana Rosa o Sálvame.

Sin embargo, los datos de esta semana ponen de manifiesto que Antena 3 ha logrado armarse con un buen prime time gracias a Pasapalabra, sus Noticias, los grandes éxitos de Mi hija, Mujer o El desafío, que hará que los próximos meses estén más reñidos que nunca y que, con toda probabilidad, obligará a Telecinco a volver a la senda del riesgo y la valentía.