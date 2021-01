Angie Rigueiro: "En Antena 3 estamos en la línea de hacer unos Deportes distintos"

Angie Rigueiro acaba de estrenarse como presentadora de Antena 3 Deportes tras la profunda renovación que la cadena ha llevado a cabo en los rostros de su información deportiva este nuevo año. La comunicadora argentina se turnará semanalmente con Rocío Martínez y Alba Dueñas al frente de la sección.

La periodista afronta esta nueva faceta después de tres años y medio presentando las noticias matinales de la cadena y tras haber sustituido, junto a Ángel Carreia, a Mónica Carrillo y Matías Prats en los fines de semana durante sus vacaciones de verano. Un nuevo reto que asume con ilusión, tal y como ha desvelado a BLUPER.

La presentadora acaba de ponerse al frente de los Deportes. Atresmedia

¿Cómo se ha tomado el cambio a los Deportes?

Yo acepto lo que me echen (ríe). Me gustan los retos y me propusieron presentar los Deportes. Para mí ha sido una oportunidad de tener una vida normal, ya que con el matinal me levantaba a las 2:30 de la mañana y con un niño de un año se me hacía muy duro. También es un nuevo reto y un nuevo registro. Al final, en la tele todos tenemos que estar preparados para hacer de todo.

¿Le dio un poco de vértigo ocupar el puesto de un histórico como Manu Sánchez?

Soy muy lanzada, pero por supuesto, Manu Sánchez es un profesional excelente y me parece una gran persona. Ha dejado el listón muy alto. Yo lo que he hecho es aprender de él y a la vez tratar de aportar mi propio estilo. Manu y yo coincidimos en mi última semana en las Noticias de la mañana, estuve presentando con él. Pudimos hablar y darnos consejos mutuamente.

Con este cambio, Antena 3 Deportes es un espacio totalmente femenino. ¿Le parece que es una victoria en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres?

Siempre es una victoria que las mujeres podamos estar en todos sitios, igual que lo es que los hombres pueden estar en todos sitios. Estamos en un momento muy bueno en el que todos podemos hacer de todo. Yo soy una apasionada del deporte, me encanta practicarlo y lo voy a contar con mucha pasión.

¿Se agradece el cambio a un espacio más desenfadado tras vivir una pandemia desde la primera línea?

Una de las cosas que más me gustaba del cambio es que llevo 10 años vinculada a informativos, he hecho política, Casa Real, he cubierto la crisis del coronavirus... y me parecía que tener un registro más desenfadado me sumaba para demostrar al espectador que puedo explicarles una pandemia en un programa especial o contarles algo más ameno. Además, yo soy una persona muy alegre y positiva y este nuevo registro me permite sonreír y conectar más con el espectador, eso me está gustando mucho.

¿Está cambiando la forma de contar la información deportiva en televisión?

Sí. En Antena 3 estamos en la línea de hacer unos Deportes distintos, para un público diferente, y lo estamos consiguiendo con muy buenos datos de audiencia. Está muy bien ofrecer deportes distintos y desde otro punto de vista.

¿Qué feedback ha tenido por parte de sus seguidores?

A más de uno le ha sorprendido el cambio. Creo que nunca había tenido tantos mensajes en las redes. Ha habido todo tipo de reacciones, hay gente que me ha dicho que me va a echar de menos en el matinal y otros que cuando me han visto presentar Deportes me han dicho que se me ve mucho más alegre.

Esto también le permitirá abrirse a un nuevo público.

Por supuesto. En la tele tenemos que estar preparados para nuevos retos y nuevos registros y para hacer lo que nos echen. A mí se me ve presentando, pero hago vídeos cuando es necesario, me escribo mis pasos... Creo que hay que valer para todo y ser muy versátil.

¿Cómo lleva la nueva rutina?

Estoy muy contenta, llevo pocos días teniendo una vida normal y ya lo noto. Se agradece un poco de salud. Llevaba muchos años trasnochando y eso se nota, y más siendo madre. Me voy organizando como puedo, por la mañana estoy con mi hijo, luego me voy a la redacción, preparo el programa, presento y me vuelvo a casa a comer con él.

¿Qué significa para usted el deporte?

Yo no concibo la vida sin hacer deporte. Lo he visto en casa desde que soy muy pequeña, mis padres son muy deportistas. Tengo tres hermanos y los cuatro practicamos deporte. Es una filosofía de vida. No hago deporte por un tema estético, aunque luego tenga la recompensa de verme mejor. Creo que es supernecesario para que la gente sea más feliz, está comprobado científicamente.

La periodista es una gran amante del deporte. Atresmedia

¿Qué deportes le gusta practicar?

Tengo una elíptica profesional de gimnasio en casa. Me viene muy bien porque en cuanto tengo media hora libre me subo y ya tengo mi entrenamiento de cardio hecho. Pero lo que más me gusta del mundo es salir a correr, es una cita conmigo misma, me pongo mi música y es un momento en el que estoy sola conmigo misma. También me encantan los deportes en grupo: jugar al pádel con mis amigos, jugar al tenis, salir en bici...

¿Y cuáles sigue en la televisión?

Me encanta el tenis y el fútbol. Soy argentina y mi familia es muy futbolera. Ver un partido de fútbol con mi madre y con mi hermano es lo que más me gusta.

¿Se atreve a decantarse por algún deportista?

Mi predilección es Rafa Nadal. Además de que es el mejor, me parece que tiene una actitud de la que se puede aprender. Es una persona inspiradora y el mejor deportista que tenemos en España.

¿Cómo ve su futuro en televisión tras este nuevo reto?

Cualquier reto que me pongan diré que sí. Intento hacerlo todo lo mejor que puedo y sé. Soy muy perfeccionista y siempre trato de llegar al 10. Ahora ya sí puedo decir que estoy abierta a cualquier formato televisivo, sea un magacín, entretenimiento o lo que venga. Ya estoy dispuesta a todo.

