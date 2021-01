¿Qué le ha pasado a Arif en 'Mujer'? ¿Ha sido secuestrado?

Los fans de Mujer se llevaron un gran sobresalto en el último capítulo emitido en Antena 3 el pasado martes 12 de enero cuando al final del mismo desaparecía en extrañas circunstancias Arif, el enamorado de Bahar (Özge Özpirinçci).

Enver entraba en pánico después de ver la sangre en la cafetería que regenta el hombre y pensaba que algo malo le podía haber pasado a Arif. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Ha sido secuestrado?

El joven había advertido poco antes a Bahar que, tras haber estado investigando, había descubierto de que podría estar siendo vigilada por alguien en el barrio.

De ahí que ahora los vecinos, muy preocupados y alarmados, se pregunten qué ha posido pasar con él. ¿Tiene algo que ver con Sarp o con los hombres de Nezir?

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Pues bien, ya en el nuevo capítulo que Antena 3 emite este lunes 18 de enero a partir de las 22:45 horas y que ya se puede ver en ATRESplayer PREMIUM, los espectadores podrán saber cuál ha sido el destino de Arif.

En un principio la confusión reina en el barrio y Ceyda cree saber quiénes pueden estar detrás de la separación de Arif. "Los que viven encima de la tienda. ¡Parecía que vigilaban a Bahar! Creo que Arif les preguntó quiénes eran y se habrán cabreado con él. Está claro que lo están torturando".

Arif en 'Mujer' Antena 3

Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. Y es que Arif ha sido torturado y abandonado a su suerte en un bosque, aunque el joven desconoce quiénes han sido sus captores.

"No quiero precipitarme. Pero algo me dice que tiene que ver con Sarp. No sé si han sido sus hombres o sus enemigos", le cuenta a Enver después de conseguir volver al barrio.

Todo hace indicar que los responsables de haberle torturado son los matones de Nezir, el hombre que ha jurado vengarse de Sarp por haber matado en el pasado a su hijo Mert.