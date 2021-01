5 de 5

Raúl y Claudia, cuando se conocieron, comenzaron una relación abierta que ella quiso cerrar, pues no le gustaba la sensación de tener que compartir a su chico. A él no le hizo mucha gracia la idea, pero accedió para no perderla.

En teoría pasan por un momento feliz, pero todavía quedan algunas dudas e inseguridades por resolver. ¿Cómo les afectará su paso por el programa? Próximamente lo descubriremos.