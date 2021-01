Más de 1.200 promos de 'Love is in the air': así está saturando Telecinco a su audiencia

Por muy poco tiene que haya sido, cualquier espectador que haya sintonizado Telecinco en las dos últimas semanas se ha encontrado con una promo de Love is in the air, su nueva comedia romántica turca.

Tanto es así que, incluso los espectadores más fieles del principal canal de Mediaset España han acudido a las redes sociales para protestar por la saturación a la que les están siendo sometidos día, tarde y noche.

Pero ¿realmente es así o es sólo una percepción? Según la consultora de audiencias Dos30', Love is in the air es lo más promocionado de toda la televisión en el mes de enero con más de 1.200 autopromos.

Supera así a otras autopromos de grandes apuestas de Mediaset España como Got Talent España, con 1.196, o La Isla de las Tentaciones, con 926; o de ofertas de Antena 3 como Mi hija, con 824, o El Desafío, con 819.

Y aquí está el ranking de autopromoción del mes de enero elaborado por @Dos30TV #LoveIsInTheAir de @telecincoes es lo más promocionado de la TV con más de 1.200 autopromos. Llega al 60.4% de la población televisiva española. Está claro que está siendo una campaña brutal. pic.twitter.com/628USK2NH7 — Alex Rincón (@rincondtv) January 26, 2021

Lo más sorprendente es que, a pesar de esta 'saturación', las promos de Love is in the air llegan a un 60,4% de la población televisiva, muy por debajo de Mi hija que, con muchas menos autopromos, tiene una cobertura del 61,4%.

¿Y a qué se debe? Como ya publicamos en BLUPER, Antena 3 es la cadena con la que más espectadores contactaron durante 2020, con una media cercana a 14,5 millones cada día, lejos de Telecinco que no sumó nuevos seguidores y se mantuvo en los 13,2 millones.

La razón se encuentra en que la oferta de la principal cadena de Atresmedia es más diversa que la del de Fuencarral. De hecho, mientras en su parrilla hay ocho ofertas al día (Espejo Público, Cocina abierta con Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Amar es para siempre, ¡Ahora caigo!, Boom!, Pasapalabra y El Hormiguero), en la de Telecinco sólo hay tres o cuatro (El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Sálvame y Love is in the air).

#TentacionesDBT1

QUE NO QUEREMOS MÁS IMÁGENES DE LOVE IS IN THE AIR pic.twitter.com/7ggk9czmJq — 𝖎𝖉𝖆𝖎𝖗𝖆. (@idairaat) January 25, 2021

Mi cabeza cada vez que aparece el anuncio de "Love is in the air"...#kikovuelve pic.twitter.com/1mfkX5Cayr — Taronja de sang (@de_taronja) January 24, 2021

QUE NO ME VOY A VER LA PUTA SERIE DE LOVE IS IN THE AIR NI ME VOY HACER TINDER PESADOS #TentacionesDBT1 pic.twitter.com/MP26KilsVD — LAURA. (@lauramorenog09) January 26, 2021

cada dos segundos la maldita canción de love is in the air en telecinco pic.twitter.com/LplhBSWo2g — peri (@T5Comento) January 24, 2021

Telecinco con ‘Love is in the air’ está a tres promos de ser YouTube con su YouTube Premium.



Señora, suélteme el brazo — Pablo López (@oyejuan) January 19, 2021

Porfavor queréis parar con la promo de la serie estoy del Love is in the air hasta el ... #TentacionesDBT1 pic.twitter.com/fy1NumYucA — enfantdumonde92 (@enfantdumonde92) January 25, 2021

Es que no puedo más con Love is in the air me entran ganas de pegarme y todo #TentacionesDBT1 pic.twitter.com/aL9RyeiZW2 — Fernando (@Fernandosanzp) January 25, 2021

Mediaset y Love Is In The Air pic.twitter.com/LWPEVpQTta — ant (@abalos) January 25, 2021

Récord de audiencia

Esta estrategia parece que está dando sus frutos... de momento. Y es que el capítulo de Love is in the air de este lunes anotaba su récord histórico con un 11,9% de share con 2.194.000 espectadores.

El dato fue insuficiente para alcanzar a El Hormiguero, que logró un 17,1% y 3.152.000 espectadores con la visita de David Verdaguer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la serie turca cayó el jueves pasado por debajo del millón de espectadores.

Otra de las razones que pueden explicar la subida de audiencia de la serie sea que Telecinco cortó el último episodio de Love is in the air en una de las escenas clave de la trama cuando la exnovia de Serkan -el protagonista-, encontraba el contrato del compromiso del joven con Eda -la otra protagonista-.