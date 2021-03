¿Cuántos capítulos tiene 'Love is in the air', la nueva serie de Telecinco?

Póster turco de 'Love is in the air'

Desde hace ya tres semanas, Mediaset España ha decidido no emitir nuevos episodios de Love is in the air en el access prime time de la noche de los lunes y sólo emitir nuevo material en el prime time de los martes y miércoles.

Esto se debe a que, de seguir emitiendo la comedia romántica turca durante tres días a la semana, Telecinco estaría consumiendo demasiados capítulos por lo que agotaría su emisión demasiado pronto.

Y todo ello a pesar de que, al igual que ya ocurre con otras series turcas que emite Divinity, la duración de los capítulos de Love is in the air no es la original de 130 minutos, sino que se han decidido recortar sus capítulos a 45 minutos. Es decir, que contará con un mayor número de capítulos que FOX Turquía.

Hasta el momento, Telecinco ya ha emitido hasta la mitad del capítulo 46 del montaje internacional titulado Eda, la nueva rival de Serkan, el cual se corresponde con la mitad del capítulo 14 del montaje turco. Además, en Mitele PLUS están ya colgado hasta el episodio 51 titulado Eda, en busca de respuestas.

Pero, ¿cuántos capítulos tiene en realidad Love is in the air (Sen Can Kapimi)? Este pasado fin de semana, FOX Turquía emitió el capítulo (bölüm) número 33, el cual tardará varias semanas en llegar a nuestro país.

Este episodio, sin embargo, cayó aa 3,61 millones de espectadores, casi un millón de espectadores menos de lo que venía consiguiendo Love is in the air durante el mes de enero y lejos de la serie líder, Gönül Dagi, que promedia 10 millones de espectadores.

Una caída de audiencia que ha hecho que cada vez sean más fuerte los rumores de una posible cancelación de la serie. De hecho, según recoge el medio Beyazperde "Love is in the air no es ningun hit en Turquía ahora mismo".

"De hecho, empezó como una serie de verano, que nunca se plantean como series que puedan durar demasiado tiempo y suelen ser canceladas tras 13 episodios", añaden desde dicho medio.

Esto ha hecho que las fans de la serie a nivel mundial se hayan unido en Twitter para demostrar su fortaleza y que la cadena no cancele la ficción, consiguiendo que el hashtag de la misma acumulara más de 1,2 millones de tuits y fuera tendencia en varios países.

Éxito en redes

Como ya publicamos hace unos días, Love is in the air se ha convertido en el contenido más demandado de las webs de Mediaset sólo superado por La Isla de las Tentaciones.

Tanto es así que Mitele PLUS ha mostrado una evolución muy positiva a comienzos del 2021, con el número de suscripciones en estos momentos en números récord, con 186.000 abonados.

A nivel internacional, por ejemplo, el capítulo 33 ya acumula 1,7 millones de visualizaciones, a pesar de no contar con subtítulos. Además, el adelanto del capítulo 34 ya acumula 2 millones.