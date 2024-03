Dulceida tiene el grupo de WhatsApp más escatológico: "Susana Bicho decía que hacía muchísima caca, y es mentira"

Dulceida fue una de las invitadas del segundo programa de Martínez y Hermanos en Cuatro. La influencer se sentó en el sofá rojo junto al actor Gorka Otxoa y al seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo. Por supuesto, Dani Martínez no perdió la oportunidad de descubrir las anécdotas más singulares y divertidas.

Una vez más, Dulceida no defraudó e hizo gala de su buen humor y desparpajo ante las cámaras. Bien es cierto que la catalana está acostumbrada a contar secretillos de su vida privada en redes sociales o en su pódcast Destino: Las Estrellas, en el que comparte micrófono con su pareja, Alba Paul.

El presentador aprovecha el ambiente íntimo y desenfadado que se crea en su saloncito para sacar las mejores historias a sus invitados, detalles de sus vidas que ellos mismos se sorprenden de confesar. En esta ocasión, Martínez no dejó pasar la oportunidad de saber más sobre "la influencer más top de nuestro país".

Dulceida y la caca de WhatsApp

Dani Martínez quiso saber más sobre sus invitados, y empezó su popular juego 'Rompiendo el hielo' preguntando por sus placer más extraños. Primera pregunta y primer sí de Dulceida, que explicó que ella para dormir hace siempre dos cosas de manera simultánea: "Yo para dormir, relajarme o disfrutar y tener placer me chupo el dedo y toco orejas. Ese momento me gusta más que hacer el amor, que me toquen el pelo o que me den un masaje".

Tampoco decepcionó Dulceda en sus respuestas a las otras preguntas del juego. Con un 'No' a si ha tenido algún encuentro con las autoridades, cuando Dani Martínez vaticinaba un 'Sí' o un 'No' a si ha sentido que su vida corría peligro. Dos noes muy poco esperados por el anfitrión y que le rompían los esquemas.

Durante el programa, el presentador leonés aprovechó para preguntar a Dulceida por lo más extraño que le han ofrecido, a lo que Aída Domènech confesaba entre risas que "hay una que mi representante me lo dijo para que nos riéramos juntos. De repente le escribieron para que les vendiéramos mis bragas usadas. Lo querían hacer como en colaboración", ha señalado Dulceida en "una web de bragas usadas de gente".

Aprovechando las risas, Martínez sacó un tema "que alguien le había contado", un grupo de WhatsApp un tanto escatológico. Móvil en mano, Dulceida le cuenta que se trata de un grupo en el que están "mi amiga Madame de Rosa, mi amigo Luc Loren, mi mujer, Susana Bicho y Obando, si no me equivoco. Solo puedes hablar con emoticonos de caca, la caca de WhatsApp".

El funcionamiento del grupo es muy sencillo, "cada vez que vas al baño, tienes que informar en el grupo". Ante la cara de incredulidad de Martínez, Dulceida le explica que "todo esto fue idea de Susana porque quería hacer un vídeo de a ver cuántas veces… porque decía que ella hacía muchísima caca al día, y es mentira; es la que menos está haciendo".

En ese grupo están desde su mujer a algún amigo y amiga de confianza: "Solo puedes hablar con emoticonos de caca. Cada vez que vas al baño tienes que informar en el grupo. Fue idea de Susana porque decía que hacía muchísima caca y es mentira, es la que menos está haciendo".

Un estudio fecal que ha dado unos resultados rotundos. Cuando más tránsito hay es por la mañana, "luego está mi amigo Lucas que se olvida, y dice:'uy, hago recuento'", comenta Dulceida, que no ha dudado en enseñar su móvil para demostrar que es verídico: "Yo cada día sobre las diez, nueve... Este grupo lleva ya un mes". "Deja el móvil ahí y si hay alguna notificación dime", ha señalado Dani Martínez.