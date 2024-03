Así fue la surrealista (y tensa) llamada de David Broncano a la madre de María Hervás en 'La Resistencia': "Va fuerte"

María Hervás acudió junto a Irene Esser a La Resistencia de David Broncano para promocionar la segunda temporada de El inmortal, la serie que protagoniza Álex García en Movistar Plus+. Sin embargo, la actriz, que hace doblete con Machos Alfa, no fue la protagonista del programa. En realidad, fue su madre Juana.

En un momento dado, la intérprete bromeó con ponerse en contacto con su progenitora que, según dijo, era camionera y estaba en casa. Broncano no lo dudó y le pidió su móvil para llamarla en mitad de la entrevista, provocando un momento tan surrealista como tenso.

Eso sí, antes de marcar su número, María le avisó: "Hay un problema. Estamos enfadadas. No sé si esto le va a hacer mucha gracia y va a ser nuestra reconciliación o ninguna". La madrileña puntualizó además que se trataba un cabreo "de los gordos" y "largo en el tiempo".

[RTVE aplaza la decisión de contratar a David Broncano para enfrentar 'La Resistencia' a 'El Hormiguero']

La madre de María cogió el teléfono, pero Broncano se llevó un tremendo corte nada más empezar la conversación. "Hola, Juana. Estoy con tu hija en el programa La Resistencia, no sé si lo conoces", saludó él a lo que ella replicó muy seria: "Vamos a ver, por partes. Estás en un programa de televisión, pero ¿tú quién eres?".

Broncano trató de explicarse, pero la mujer volvió a preguntar qué quien era. "Yo soy el presentador del programa". "¿Tendrás un nombre, no?", repreguntó Juana. "Soy David Broncano". "Ah, te llamas David. Encantada. Es que de repente hablar con un sin nombre...", se escuchaba decir a la mujer mientras el humorista ponía el aparato en silencio para comentar la jugada: "Tu madre va muy fuerte".

Es mejor ver la llamada a la madre de María Hervás como ha ocurrido porque ha sido tenso.



Todos queríamos que acabase pero que no parara nunca. Si no lo habéis visto en el programa completo y lo estás viendo por primera vez en redes, échate un ratillo para escucharlo entero. 💎 pic.twitter.com/7U7mvlZxRx — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 11, 2024

"Comprenderás que no era justo que tú supieras que yo me llamo Juana...", seguía diciendo ella, a lo que él se justificó: "Es que no me has dado tiempo". "Te entiendo perfectamente", le dijo Broncano a su invitada ante la avalancha de reproches que se estaba comiendo.

La mujer luego se mostró más simpática agradeciendo el "detalle" que habían tenido por acordarse de ella. Eso sí, afirmó que no le gustaba que se refirieran de ella como "camionera" si no "transportista". Pero la cosa no quedó ahí y las risas volvieron instantes después.

Luego, María pidió a su madre que promocionara su serie sin hacer "spoiler". "¿Sabes lo que es?", preguntó la actriz. "Sí, lo tenía en el camión. Es un cortavientos". "Mami, sin hacer spoilers de la serie, porque si no, Movistar no nos llama más, ¿puedes explicar por favor de qué va El inmortal? Sin embargo, Juana contó algo que no debía -el programa lo censuró- sobre Movistar+ y Broncano la colgó inmediatamente.