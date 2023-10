¿Quién es Payasín, el payaso que tira tartas a los concursantes de ‘Gran Hermano’ y ‘GH VIP’?

En 2012, Gran Hermano incorporaba a sus noches de Halloween un siniestro personaje: Payasín, un payaso de larga melena rojiza con mucha puntería (y mayor mala leche) a la hora de tirar tartas a los concursantes. Un personaje que este 2023 han rescatado para la presente edición de GH VIP, tal como ha anunciado la cadena.

De esta forma, los concursantes que permanecen en la competición se enfrentarán a una terrorífica noche de Halloween, en la que lo pasarán de miedo a la hora de votar al compañero que deseen que salga. Y entre nominación y nominación, tendrán que esquivar las tartas de este temido personaje.

En 2019, Payasín se hizo especialmente popular por ser el protagonista de una trifulca con Carmen Borrego durante la participación en Sálvame Okupa, un Gran Hermano con colaboradores de Sálvame que llevó a cabo Telecinco.

[Despiporre total en 'GH VIP': los concursantes pierden los papeles al fundirse 87.100 euros del premio final]

Por decisión del público, el payaso de la más terrorífica sonrisa de la televisión tenía que tirar tres tartas a tres participantes elegidos por el público, entre ellos, Carmen Borrego, que no se mantuvo quieta como pedía el programa y recibió el tartazo en la papada, la cual se había operado recientemente.

Carmen Borrego señaló que el tartazo de había producido con malas intenciones, y no culpaba directamente a Payasín, sino a quienes estaban por encima de él. De hecho, se cogió la baja laboral por el daño sufrido, y estuvo hablando del tartazo en cuestión bastantes semanas.

En aquel entonces, en Sálvame quisieron hablar con el payaso, que se defendió. “Payasín, aunque sea maléfico, tiene corazón”, dijo de sí mismo. “Si hubiera sabido lo de la operación, se lo pego a otra persona. Pero no me afecta he hecho mi trabajo y he salido tranquilo”.

En 2016, el programa de Cuatro Soy Noticia entrevistó al actor que da vida al personaje. Se trata de Juan, un hombre con acondroplasia que explicó que es amante del deporte y que se alimenta muy bien. De ahí, quizá, la famosa fuerza con la que lanza sus tartazos.

En este espacio, Juan explicó que para él no hay obstáculos a pesar de su estatura, y recordó cómo las tartas en Gran Hermano ya provocaron accidentes antes del incidente de Carmen Borrego: él mismo se tropezó en una de sus carreras por dentro de la casa, que le llevó a estamparse contra un mueble. “Había un trozo de tarta por ahí, pegué un patinazo, y acabé con un chichón que no veas” recordó.

En Sálvame, a pesar del accidente, apunta que "si me siguen llamando, seguiré dando tartazos". Y así fue. Ese mismo 2019 volvió a GH VIP, y aterrorizó a todos, incluida a Adara, quien acabó alzándose como ganadora. Además, lo vimos después en Secret Story: La casa de los famosos.

Sigue los temas que te interesan