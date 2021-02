Carlota Corredera, muy seria al dar paso a ‘Informativos Telecinco’: “Son noticias muy tristes”

Noticias relacionadas Pedro Piqueras se queda a cuadros al conectar con una pelea en 'Sálvame'

Este martes, Carlota Corredera estaba a los mandos de la nave de Sálvame, y durante su presentación, la gallega quiso tener unas palabras de cariño hacia su tío, que falleció la pasada semana por coronavirus.

“Le quiero mandar un beso enorme a mi madre, a mis tías y a mis primos que están pasando un momento muy complicado”, señalaba Carlota Corredera. “Mi tío sabía que si se contagiaba no iba a superarlo y así ha sido”, apuntaba, indicando que, a sus 76 años, era una persona “de mucho riesgo”. En su breve discurso también quiso concienciar a la audiencia para mantener una actitud más responsable y superar “esta película de ciencia ficción que estamos viviendo”.

“Mi tío no llegó a tiempo de tener esa vacuna, ojalá nos organicemos para hacer vacunaciones masivas y que pronto podamos vivir sin miedo” añadía, visiblemente emocionada, y recordando al público que “tenemos que continuar sin bajar la guardia y ahora que hay tantas cepas nuevas no os olvidéis de lavaros las manos todas las veces que podáis y de tener siempre a mano el gel hidro alcohólico, que no se nos olvide las mascarillas bien colocadas y llevarlas el tiempo adecuado. Mucho cuidado, cuidaos muchísimo”.

Al final de Sálvame Tomate, tras hablar de los vídeos en los que María José Campanario sube a una red social musical cantando temas como ‘Amar pelos dois’ de Salvador Sobral, Corredera se puso seria para despedir el programa, evitando así transiciones disparatadas entre Sálvame y los informativos, como la de este lunes, en la que Paz Padilla bailaba el tema ‘María José’ de Enrique Anaut junto a Anabel Pantoja.

“Compañeros, si me lo permitís, ahora nos vamos a poner serios, que llega Pedro Piqueras con Informativos Telecinco con noticias muy tristes por desgracia, adelante”, decía. Telecinco, además, emitía un anuncio entre Sálvame y Piqueras, evitando pasar el testigo con la pantalla partida, tal como se ha hecho en tantas ocasiones.

Este mismo martes, Carlota Corredera había estado como invitada en el programa Buenísimo bien de la Cadena SER, y allí habló sobre esa abrupta transición entre Sálvame e Informativos Telecinco del día anterior. “Al final son los riesgos que corres cuando no pones una cortinilla” reconocía.

“No he hablado con mis compañeros, pero estoy convencida, porque he dirigido, de que Alberto, que era el director, estaba gritando, '¡Paz da paso a Piqueras! ¡Paz, da paso a Piqueras!'. Y Paz, que estaba bailando la canción, no estaría escuchando nada” teorizó la presentadora de Sálvame.

Del mismo modo, afirmó que Pedro Piqueras no le ha dicho nada sobre esas particulares transiciones, las cuales, apunta, se llevan a cabo sin una intencionalidad previa.