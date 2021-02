'Love is in the air': ¿Cuándo alcanzará Telecinco la emisión de Turquía?

'Love is in the air': ¿Cuándo alcanzará España la emisión en Turquía?

La comedia romántica Love is in the air continúa con su trayectoria por televisión, tanto en su emisión en Turquía como en su paso por España, convertida ya en un fenómeno en las redes sociales y afianzando, poco a poco, a más seguidores en nuestro país.

Una de las preguntas más recurrentes que los seguidores de la serie se hacen es si la emisión de Telecinco alcanzará en algún momento a la turca o, si por el contrario, hay capítulos más que suficientes para que esto nunca ocurra.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la gran diferencia que existe entre la duración de cada bölüm (capítulo en turco) y la duración adaptada de la emisión internacional de la ficción, que es la elegida por Telecinco.

En Turquía, cada episodio de Love is in the air dura alrededor de 130 minutos, mientras que los capítulos que los espectadores pueden ver en Telecinco son “recortes” de unos 45 minutos. Por tanto, de cada capítulo original, Telecinco emite tres.

Serkan, tocado y hundido sin Eda, en el nuevo capítulo de 'Love is in the air'

De esta forma, al igual que hace Antena 3 con Mujer, Mediaset España logra estirar en el tiempo la emisión de esta comedia romántica turca de la que hasta el momento se han emitido 31 capítulos en Turquía.

Telecinco, por su parte, ha emitido un total de 33 episodios de 45 minutos. Haciendo un cálculo con los minutos que dura cada capítulo en Turquía, podemos establecer que actualmente en España se está emitiendo el capítulo 11 de Love is in the air.

Por tanto, desde ese capítulo 11 hasta el 31, último emitido en el país otomano, hay un total de 2700 minutos de la serie que Telecinco aún tiene disponibles para emitir. Teniendo en cuenta el tipo de emisión que se sigue aquí, la cadena de Mediaset tendría aún disponibles alrededor de 60 episodios.

¿Cuándo alcanzará Telecinco la emisión de Turquía?

En su país de origen, actualmente FOX TV emite un nuevo capítulo de Love is in the air cada sábado a las 20:00 horas, siendo el episodio 32 el próximo en ver la luz esta próxima semana. Por su parte, Telecinco anunciaba algunos cambios en su emisión de la serie: prescinde del capítulo del lunes y retrasa el inicio del episodio del martes.

Teniendo en cuenta que la emisión en semanas anteriores ha finalizado alrededor de las 01:15 horas, y que desde Telecinco se continúe con este modelo, presumiblemente se emitirán cinco capítulos de Love is in the air esta semana. Otra pista para confirma esto es que se han subido cinco nuevos episodios a Mitele Plus, del 34 al 38.

En total, serían alrededor de 225 minutos de metraje, lo que equivaldría a casi dos episodios de su emisión original. Con todos estos datos, y si Telecinco, no realiza ningún cambio de parrilla más adelante y sigue emitiendo 5 capítulos a la semana, tardaría unas 12 semanas en alcanzar el último episodio emitido hasta la fecha en Turquía.

Claro, hay que tener también en cuenta que la emisión en Turquía, salvo cancelación, no va a parar. Por tanto, en esas 12 semanas, la emisión original ya se habrá colocado en el capítulo 44.

Así, en resumen, mientras Telecinco emite dos capítulos de la serie a la semana (recordemos, teniendo en cuenta la duración larga), Turquía emite uno. Sabiendo la gran distancia en el tiempo que aún les separa, de momento la emisión turca siempre irá un paso por delante, salvo que en España no se acelere el ritmo de emisión.