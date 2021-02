Las fans de 'Love is in the air' se unen a nivel mundial en Twitter para demostrar su fortaleza

Durante las últimas semanas han surgido rumores de una posible cancelación de Love is in the air (Sen Çal Kapimi) en su país de origen Turquía después de que sus datos de audiencia se hayan visto algo resentidos.

De ahí que las seguidoras de la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se hayan organizado en Twitter para demostrar su potencial y hacerle ver a FOX que la serie es un éxito a nivel internacional.

Así, durante la emisión del capítulo 31 de la serie en el país otomano, las seguidoras se han unido a nivel mundial en la tarde de este sábado 13 de febrero bajo el hashtag #gerçekaşk, el cual se ha convertido en tendencia en varios países con más de 700.000 tuits. En España también ha sido número uno.

El hashtag ahora mismo es tendencia en 21 países.



#gerçekaşk pic.twitter.com/0H3RHZDXKo — andrea (@zaynbursin) February 13, 2021

Asimismo, gracias a que FOX retransmite en directo la serie a través de YouTube, el nuevo capítulo de la serie ha tenido picos de 12.000 espectadores, a pesar de no contar con subtítulos.

Como ya publicamos, a pesar de los rumores, Hande Erçel desmintió que esté sobre la mesa poner fin al proyecto: "Seguimos trabajando a un ritmo muy intenso y no hay posibilidad de un final", afirmó hace unas semanas.

Éxito en redes sociales

El boom de las series turcas no sólo ha llegado a las parrillas de programación de las distintas televisiones. El creciente interés del público español por estas ficciones también se aprecia en las redes sociales, donde los espectadores elevan las emisiones de estas series a los puestos más altos de contenidos televisivos que se comentan en redes.

Pese a las discretas audiencias que ha obtenido Love is in the air, la serie ha arrebatado a Mujer la primera posición del ránking en redes sociales con 340.114 tuits frente a los 210.971 de la de Atresmedia. Love is in the air también gana a Mujer en feedback por parte de los internautas, con 531.658 interacciones frente a 500.063.

Donde sí consigue imponerse la serie de Antena 3 es en el alcance. Y es que Mujer ha registrado 42,5 millones de impresiones, mientras que Love is in the air, con muchos más tuits, ha llegado a menos de la mitad de usuarios, en concreto a 20,2 millones.