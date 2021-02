Las autoridades turcas multan a 'Love is in the air' por sus escenas "eróticas"

El consejo supremo de radio y televisión de Turquía (RTÜK) ha sancionado a la serie Love is in the air por la emisión de varias escenas con contenido erótico que irían en contra de los códigos morales del país.

Tal y como informan varios medios del país otomano como cumhuriyet, el organismo regulador ha impuesto una multa administrativa a la cadena FOX TV argumentando que las escenas de masaje, jacuzzi y ducha son "contrarias a la estructura familiar turca".

Al parecer estas escenas, que aún no se han podido ver en la emisión española de Telecinco, habrían despertado las críticas de cierto sector de la audiencia, que enviaban sus quejas al organismo y que habrían motivado esta sanción.

Protagonistas 'Love is in the air' (Fuente: FOX)

En concreto, en la escena que ha dado lugar a esta multa, Eda da un masaje de espalda a Serkan. A continuación, ella se mete con él en un jacuzzi en el que demuestran su amor. A pesar de que no hay sexo explícito, el consejo considera que estos "contenidos eróticos" son contrarios a "las tradiciones de la familia turca".

No es la única serie que ha recibido esta llamada de atención por parte de la RTÜK, ya que el organismo ha multado también a otras series de televisión como Ariza o Dam, esta última por emitir contenidos "contrarios a la igualdad de género que fomentan la opresión contra las mujeres y el abuso hacia ellas".

Además, no es la primera que vez que el país censura, de alguna forma, contenidos audiovisuales por ir en contra de su "ley moral". Ocurría recientemente con la serie If Only de Netflix, que recibía las presiones del Gobierno turco para eliminar de sus tramas a un personaje gay. Sin embargo, la plataforma se negaba y decidía retirar la producción de su serie del país.