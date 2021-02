¿Dónde ha estado Maite Zaldívar todo este tiempo antes de sentarse en 'Sábado Deluxe'?

Este sábado 13 de febrero, Maite Zaldívar regresa a televisión. Lo hará en el Deluxe, programa al que acudirá para cargar contra Isabel Pantoja y comentar los últimos escándalos relacionados con la tonadillera y su hijo, Kiko Rivera.

Tal y como anunciaba este viernes Sálvame, la ex de Julián Muñoz vuelve a televisión con la artillería cargada: "Ella pasó por llevarse a mi marido, pasó por llevarse mi vida y yo pasé por la cárcel, pero ella también. Julián Muñoz no le enseñó a esta señora nada que no supiera hacer".

"Si no eres buena madre y no eres buena abuela, no eres buena persona (…) Es manipuladora hasta el más allá", aseguró, bastante enfadada, en una llamada previa a esta entrevista. "Hay veces que uno se queda solo porque uno lo elige, pero hay veces que está solo porque te mereces estar solo, porque has utilizado a todo el mundo", dijo.

"Lo peor que me ha pasado en esta vida ha sido que en ella asomase Isabel Pantoja", añadió, antes de dejar claro que Pantoja le destrozó la vida y que aún tiene mucho que contar sobre ella.

Anuncio del regreso de Maite Zaldívar a 'Sálvame'

Pero ¿qué ha sido de Zaldívar durante todo este tiempo que ha estado alejada de los focos de la televisión?

Hay que recordar, en primer lugar, que en 2006 la ex de Julián Muñoz fue vinculada al caso Malaya, historia de corrupción por blanqueo de dinero por el que tanto ella, como Julián Muñoz e Isabel Pantoja, con quien le fue infiel, fueron condenados.

Finalmente, Zaldívar fue condenada a dos años y seis meses de prisión que cumplió durante los años 2014 y 2017 en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Este triángulo amoroso y enemistad, y la posterior entrada en prisión, marcarían toda su presencia mediática.

En 2018, regresaba a la televisión por todo lo alto como concursante de Supervivientes, en uno de esos numerosos casos de expresidiarios que terminan siendo concursantes en el reality de aventuras. Allí, Zaldívar, que participó junto a su pareja Fernando Marcos, aguantó 35 días y fue la segunda expulsada de la edición.

Maite Zaldivar en 'Supervivientes'

Desde entonces su protagonismo en televisión ha sido mínimo, ya que ha estado centrada en su negocio, un gastrobar que abrió junto a su pareja en el mercado de abastos de Marbella

En 2019, año en el que Isabel Pantoja participó en el reality de aventuras, Zaldívar aparecía en Viva la vida haciendo una valoración del concurso de la tonadillera tras las preguntas de un reportero. También en Sálvame hablaba sobre la presencia de la cantante en el concurso, pero en cualquiera de los dos casos sin acudir presencialmente a los platós.

Además, en 2019 protagonizaba una portada en la revista Lecturas en la que hablaba de estos dos temas: la cárcel e Isabel Pantoja. En esta entrevista reconocía que la cantante es su "enemiga número uno".

Durante 2020, año en el que ha estado completamente alejada de los platós de televisión, sí ha sido noticia en la prensa del corazón en alguna que otra ocasión. La revista Semana recogía en exclusiva la delicada situación económica que está atravesando su negocio por la crisis del coronavirus.

Ahora, la exsuperviviente regresa a televisión para echar más leña al fuego de la historia de Isabel Pantoja, después de décadas de enemistad que comenzaría cuando Julián Muñoz le era infiel con la Tonadillera y Zaldívar se paseaba por los platós hablando de este adulterio. Esta noche, esa enemistad vivirá un nuevo capítulo.