'Love is in the air' consigue que se multipliquen las suscripciones a Mitele PLUS

La relación de Serkan y Eda debe terminar, en los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del miércoles 24

Hace ahora tan sólo unos días, desde BLUPER analizábamos por qué Telecinco había apostado tan fuerte por la comedia romántica turca Love is in the air a pesar de sus datos de audiencia de abierta.

Y entre las claves decíamos que la serie estaba registrando grandes datos en audiencia social, siendo uno de los contenidos televisivos más comentados en redes sociales, y que también estaba siendo uno de los productos más demandados en Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España.

Pues bien, según el grupo de comunicación, Love is in the air se ha convertido en el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones.



Tanto es así que Mitele PLUS ha mostrado una evolución muy positiva a comienzos del 2021, con el número de suscripciones en estos momentos en números récord, con 186.000 abonados.

No obstante, al igual que ocurre con otras plataformas como Netflix, Movistar o HBO, estos últimos datos hay que cogerlos con pinzas ya que no son oficiales. Lo serán en abril cuando Mediaset España reporte sus datos a la CNMV.

Por todo ello, el grupo seguirá apostando por series turcas para intentar atrapar nuevos abonados para su plataforma. De ahí que ahora amplíe su oferta con el drama Mi hogar, mi destino.

A partir del viernes 26 de febrero, la plataforma ofrecerá en exclusiva para sus suscriptores varios capítulos de estreno cada semana antes de su emisión en abierto. Además, a medida que los capítulos se vayan emitiendo en televisión, también podrán verse en la versión gratuita de Mitele.

Además, para acompañar este estreno, la cadena ha decidido preestrenar la serie después de la nueva entrega de La Isla de las Tentaciones este jueves 25 a partir de las 00:30 horas y el próximo sábado a las 20:00 horas, lo que hará que se recorte la duración de Viva la vida.

La serie más comentada

Pese a las discretas audiencias que ha obtenido Love is in the air, la comedia arrebató en enero a Mujer la primera posición del ránking de series más comentadas con 340.114 tuits frente a los 210.971 de la de Atresmedia. Love is in the air también ganó a Mujer en feedback por parte de los internautas, con 531.658 interacciones frente a 500.063.

Donde sí consiguió imponerse la serie de Antena 3 fue en el alcance. Y es que Mujer ha registró 42,5 millones de impresiones, mientras que Love is in the air, con muchos más tuits, llegó a menos de la mitad de usuarios, en concreto a 20,2 millones.

