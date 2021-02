Telecinco recorta una hora 'Viva la vida' para emitir la turca 'Mi hogar, mi destino'

'Mi hogar, mi destino', la nueva gran apuesta turca de Telecinco tras 'Love is in the air'

Rara estrategia la de Mediaset España con su nueva serie turca Mi hogar, mi destino. Después de descartar su estreno en prime time y relegarlo al late night de este jueves, el próximo sábado 27 emitirá nuevos capítulos de la serie en la tarde del sábado.

Lo hará, además, a costa de Viva la vida, ya que recortará una hora la duración del magacín presentado por Emma García para así dar hueco a este drama turco a partir de las 20:00 horas.

Al contrario de lo que ocurrió con Love is in the air, que fue estrenada en access prime time y prime time, Telecinco ha optado por estrenar su primer drama turco en late night, a partir de las 00:30 horas, cuando termine la nueva gala de La Isla de las Tentaciones.

El objetivo persigue en ambos casos aprovechar el efecto arrastre de los dos programas para así sumar nuevos espectadores y posibles abonados a Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo.

Según anunciaba Mediaset España este miércoles, la plataforma ha tenido una evolución muy positiva a comienzos del 2021, pasando de 109.000 suscriptores en diciembre a 186.000 en febrero. Los dos contenidos más demandados han sido La Isla de las Tentaciones y Love is in the air.

'Mi hogar, mi destino'

De qué va 'Mi hogar, mi destino'

Protagonizada por Demet Özdemir (Pájaro Soñador o Habitación 309), la serie cerró su primera temporada de 12 episodios en julio de 2020. Actualmente se encuentra en emisión en el canal TV8 cada miércoles a las 20:00 horas.