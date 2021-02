'Mi hogar, mi destino', la nueva gran apuesta turca de Telecinco tras 'Love is in the air'

Noticias relacionadas Mediaset no solo quiere comedias: Divinity vira hacia el drama con sus nuevas novelas turcas

A pesar de sus últimas promos en las que aseguran que no quieren dramas sino solo comedias entretenidas, Telecinco se abrirá por primera vez al drama turco con Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir).

Una decisión que no deja de ser sorprendente puesto que hace tan sólo unos meses el director de Adquisiciones de Producción Ajena de Mediaset España, Ángel López Armendáriz, confesaba que había el momento "de replantearse si tenemos que enfocarnos tanto en la producción turca o tenemos que programar un variado de series europeas y americanas junto con las turca".

"Seguimos mirando de cerca la producción turca, aunque es cierto que Divinity, nuestro canal especializado en series turcas, está teniendo unos resultados menos buenos de lo deseado en ese género", añadía.

Sin embargo, tras el éxito de su rival Atresmedia con Mujer y Mi hija, Mediaset ha decidido copiarle y, después apostar por la comedia romántica turca Love is in the air, que no ha obtenido los datos esperados en abierto, ahora se lanzará al drama.

Lo hará, eso sí, con una serie protagonizada por alguien ya conocida para las espectadoras de Divinity: Demet Özdemir. Actriz, modelo y bailarina turca nacida en 1992, Özdemir ha sido la protagonista de otras dos series del canal de temática femenina de Mediaset España: Erkenci Kus (Pájaro Soñador) o Habitación 309.

La serie, estrenada en Turquía en diciembre de 2019, cerró su primera temporada de 12 episodios en julio de 2020. Actualmente se encuentra en emisión en el canal TV8 cada miércoles a las 20:00 horas.

Adaptación de un best seller