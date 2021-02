Antena 3 lidera el miércoles con su mejor dato de audiencias en dos años

Noticias relacionadas 'Pasapalabra' celebra sus 200 programas con su segundo mejor dato histórico

Este martes, Antena 3 lideraba el día con su mejor dato en audiencias desde abril de 2019, con un 16,4% de share. Un dato que superó este miércoles, al subir hasta el 16,5%, gracias a que logró las cinco emisiones más vistas del día.

En lo alto del podio se posiciona Antena 3 Noticias 2, que alcanza los 3.648.000 espectadores con una cuota del 21,4%. Muy cerca le seguía Pasapalabra, 3.634.000 espectadores de media y una cuota del 25,3%. La medalla de bronce fue para El Hormiguero, con la entrevista a Nicky Jam, con un 17,9% y más de 3,1 millones de espectadores. El top 5 lo completaba Antena 3 Deportes en su edición nocturna (16,4% y 2,9 millones) y Antena 3 Noticias, con un 20,8% y más de 2,6 millones, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Los informativos de @antena3com siguen imparables como los preferidos por los espectadores y LOS+VISTOS del día:@A3Noticias 2 es LO+VISTO de la TV con 3.648.000 y 21,4%, edición líder absoluta de la noche@A3Noticias 1, siguiente edición+vista: 2.560.000 y 20,8% pic.twitter.com/AQaFNNhX9p — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 25, 2021

Además, en el horario de máxima audiencia, Antena 3 logra el programa más visto con la serie Mujer, que esta semana anota un 20,1% de cuota con 2.235.000 espectadores.

Por su parte, la principal competidora de Mujer, Love is in the air, logra un 11,9% y una audiencia media de 1.491.000 espectadores.

Un total de 3.634.000 personas vieron en algún momento la serie con una fidelidad del 50.9%.#Audienicias 📺📊 pic.twitter.com/loR9aJr21c — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 25, 2021

La Caza. Tramuntana se mantiene en su recta final por encima del millón de espectadores, creciendo ligeramente respecto al capítulo anterior. El séptimo episodio de la serie protagonizada por Megan Montaner y Alain Fernández lograba un 6,6% de cuota y una audiencia media de 1.100.000 espectadores. Fue lo más visto en diferido, y sumó 108.000 espectadores a su emisión lineal.

El largometraje Next, protagonizado por Nicolas Cage y Jessica Biel, se convirtió en la película más vista de la jornada. Emitida en laSexta, tuvo un 7,7% de cuota con 1.019.000 espectadores.

En Cuatro, Horizonte sigue perdiendo fuelle; en esta semana, el programa de Iker Jiménez anotó 727.000 espectadores y un 7,6% de share, lo que supone una bajada de casi 100.000 fieles respecto a la semana anterior. En esta ocasión el tema de la noche fue qué hay detrás de los disturbios de Barcelona.