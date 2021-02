'Pasapalabra' celebra sus 200 programas con su segundo mejor dato histórico

Noticias relacionadas Por qué necesitamos el discurso de Paula Vázquez en nuestra televisión

Pocas sorpresas en las audiencias de este martes 23 de febrero. Y es que un día más Pasapalabra, que celebraba sus 200 entregas en Antena 3, se convierte en lo más visto de la jornada. El concurso anotaba su segundo mejor dato histórico, con un 26% de cuota y 3.831.000 espectadores de media, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

A continuación, Antena 3 Noticias 2, con 3.688.000 espectadores y un 21,8% de cuota de pantalla, lograba ser el espacio informativo más visto de la jornada. Unos datos que ayudaron a que Antena 3 liderase el día con su mejor dato desde abril de 2019, con un 16,4% de share.

En el prime time, El Hormiguero, que tuvo a Ramón García como invitado, anotó un 18,7% de cuota con 3.297.000 espectadores. Y a continuación, la serie Mujer logra un 18,4% de cuota de pantalla con 2.219.000 espectadores.

De esta forma, la cadena supera con tranquilidad a su principal competidor, Telecinco, que volvió a ofrecer una entrega de La isla de las tentaciones: Hay más imágenes, que esta semana baja a un 10,4% de share con 1.818.000 espectadores. Después, la serie Love is in the air crece en cuota, pero baja en espectadores respecto a la semana anterior. En esta ocasión firma un 13,2% con 1.515.000 espectadores.

En coincidencia entre las dos series, Antena 3 anotó un 18,6% y 2.220.000 espectadores, frente a un 12,9% y 1.537.000 de la comedia de Telecinco.

En La 1, La Noche D, que venía de anotar máximo de temporada, baja hasta un 9,6% de cuota y una audiencia media de 1.041.000 espectadores. Leo Harlem, Paula Vázquez, Boris Izaguirre, José Corbacho y Raquel Meroño fueron los invitados de Dani Rovira, y juntos hablaron sobre el placer, el tema alrededor del cual giraba el contenido del programa.

Alberto Chicote era el entrevistado de la semana por Mamen Mendizábal en Palo y astilla, en laSexta. El chef se remontó a sus orígenes en el madrileño barrio de Carabanchel, y contó su historia personal a 984.000 espectadores, con una cuota media del 6,6%.

Las nuevas aventuras del doctor Shaun Murphy de The Good Doctor, en Cuatro, convencieron por su parte al 5,6% de la cuota de pantalla con 780.000 espectadores.

En La 2, Cachitos de Hierro y Cromo se queda con un 3,3% y 571.000 espectadores, en una entrega dedicada a las otras movidas musicales que hubo en España más allá de la conocida madrileña. A continuación, Un país para escucharlo se queda con un 1,6% y 226.000 espectadores.