Mediaset cancela la producción de la tercera temporada de ‘Señoras del h(AMPA)’

A mediados del mes de octubre, Amazon Prime Video estrenó en exclusiva la primera parte de la segunda temporada de Señoras del (h)AMPA, la serie de Mediaset que narra cómo unas madres (y una abuela) de familia se meten por accidente en una trama de mafiosos para terminar convirtiéndose en unas heroínas, y está previsto que para abril se estrene la segunda parte, que, al parecer, será la última.

Y es que, según publica El Periódico, Mediaset ha decidido cancelar la producción de la tercera temporada de la serie, que ya estaba escrita y de la que se estaba preparando el casting. “Ahora mismo estamos trabajando en una tercera temporada de Señoras del (h)AMPA, todavía sin saber si la habrá o no” señalaba el pasado mes de noviembre Carlos del Hoyo, el creador de la serie junto a Abril Zamora, en el podcast Fuera de series. “Las cadenas hacen eso, encargan una siguiente tanda de episodios a los guionistas para no estén parados y, en caso de que vaya bien en cuanto audiencia y tal, pues tener ya avanzada media temporada”, añadía.

De esta tercera temporada, que no verá la luz, del Hoyo apuntó que era su favorita de las tres porque era “la más loca” y que estaba “concebida como un cierre de la serie”. “A mí me gustaría que nos renovasen para esta tercera temporada porque es el final que la serie se merece y que a mí me gustaría darle porque sería muy loco”.

Estrenada en verano de 2019, Señoras del (h)AMPA contaba cómo Lourdes Sanguino (Malena Alterio), Mayte Soldevilla (Toni Acosta), Virginia Torres (Nuria Herrero) y Amparo Peláez (Mamen García) se veían envueltas en una serie de crímenes de forma accidental. Para su segunda temporada, estas señoras que se conocían de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (de ahí el nombre de la serie) se convertían en unas justicieras. Su compromiso es ahora yudar a aquella mujer que lo necesite, ya sea una madre cuyo hijo ha sido secuestrado, una monja incomunicada en un convento perdido o una niña enferma que necesita dinero.