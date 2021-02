Ares Teixidó reaparece en ‘Sálvame’ y acusa al programa de hacerle una encerrona

Noticias relacionadas Ares Teixidó protagoniza un videoclip subido de tono y de temática LGBTIQ+

A lo largo de toda la tarde, Sálvame anunciaba que una conocida periodista, que fue pareja de un cantante muy conocido, reaparecería en el programa para hablar de los problemas de salud que ha tenido. En el tramo final del programa desvelaban que esa persona era Ares Teixidó, la reportera y presentadora que en 2015 reactivó su popularidad gracias a su participación en Gran Hermano VIP.

Tras un tiempo en el que se ha dejado ver poco por los medios, la propia Ares admitía que se había preguntado qué hacía en Sálvame. Junto a Jorge Javier, recordó su paso por el reality (en el que vivió sonoros enfrentamientos con Belén Esteban), y cómo su vida cambió después de que le diagnosticasen diabetes, una enfermedad crónica que la llevó a sufrir depresión.

Aunque su intención era narrar sus problemas y cómo había logrado levantar cabeza, los colaboradores repasaron el currículo sentimental de Ares Teixidó. Sobre su relación con David Guapo, Kiko Hernández dijo que el cómico le puso un detective en la puerta de su casa para intentar tenerle comprometido, y que así, Hernández la apoyase durante su participación. Ella decía que hacía muchos años que aquella relación se acabó, y que prefería no decir nada.

Además, se recordó su romance con el cantante David Bustamante, y se recordó cómo tuvo que enfrentarse a múltiples acusaciones, como que era “una trepa” o que quería “aprovechar la fama” del artista.

“Esto sí que me parece oportunista. He venido aquí porque me parecía una forma de reconciliarme con el medio, era una forma de decir ‘he estado mal, pero se puede estar bien’”. Ares Teixidó continuaba diciendo que entendía que esa información sobre salud “no tiene ningún interés en Sálvame”, pero que era el programa el que le había llamado después de una entrevista que dio hace un mes. “Ya me parecía raro juntar los conceptos amabilidad y Sálvame, pero me parece una encerrona” declaraba la invitada.

Jorge Javier Vázquez le aclaraba que la charla “no es una encerrona”. “Me lo parece”, añadía ella. Jorge le preguntó que qué hizo mal la prensa con ella, pero Ares declinó responder porque “diría poco de mí decir la lista de cosas que se hicieron mal”. Kiko Matamoros le echó un capote, y que lo que hizo mal la prensa fue cuestionarla y juzgarla como se quiso. “Todo lo que pasé ha hecho que sea la mujer que soy a día de hoy, pero que me gustaría haber aprendido de otra manera, pues también”, zanjaba Ares.