Más allá de 'Mujer' y 'Love is in the air': las otras turcas que están por llegar

Sin duda, la ficción turca se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada en nuestra televisión. Si bien es cierto que cadenas como Nova o Divinity llevan años especializadas en ellas, los últimos meses han supuesto el salto de este tipo de series a las generalistas Antena 3 y Telecinco.

Mientras que la de Atresmedia está viviendo un éxito incontestable con Mujer y Mi Hija, Mediaset España lo ha intentado con Love is in the air, que si bien no ha cosechado datos tan prometedores, sí ha logrado poco a poco afianzar a su audiencia.

Por ello, lejos de dejar de explotar este éxito, ambos grupos tienen el ojo puesto en el país otomano para no dejar escapar ninguno de los éxitos que salgan de allí e intentar replicar la fórmula con la adquisición de nuevas series, tanto para sus cadenas principales como para sus temáticas. Estos son los productos turcos que llegarán próximamente a la televisión española:

Atresmedia

'El Sultán'

El Sultán

Uno de los grandes clásicos de la televisión turca. El Sultán es una superproducción de época sobre la vida de Solimán El Magnífico y su familia, que cuenta con actores de renombre como Halit Ergenç (‘Las mil y una noches’), Meryem Uzerli o Cansu Dere (‘Madre’, ‘Sila’)

'La hija del embajador'

La hija del embajador

Este drama, también muy demandado por los fans del género, continúa con éxito sus emisiones en Turquía destaca por la poderosa química de su pareja central, Sancar y Nare, interpretados por Engin Akyürek (‘Fatmagül’, ’Amor de contrabando’) y Neslihan Atagül, dos de las estrellas turcas de referencia a nivel internacional y con seguidores por todo el mundo.

'El hombre equivocado'

El hombre equivocado

Compra adelantada por BLUPER en exclusiva, esta comedia romántica está protagonizada por los populares intérpretes Can Yaman y Özge Gürel. Se trata de una ficción en la que la destacará divertida conexión y química entre los protagonistas Özgür y Ezgi junto a unos secundarios de lujo, a la vez que descubrirán el Estambul más moderno y cosmopolita.

'Meryem'

Meryem

Protagonizada por la prometedora intérprete Ayca Aysin Turan y Furkan Andi, Meryem narra la historia de una dulce e inocente joven que una noche inesperada hará que su vida cambie para siempre. Meryem se verá obligada a guardar un secreto: el que necesita para luchar contra las mentiras que le atormentan.

A punto de cerrarse su venta

Además de estas, Atresmedia espera oficializar en las próximas semanas las compras de varias ficciones más. Entre ellas, Sisterhood ('Sevgili Geçmiş'), que cuenta con 24 capítulos de 45 minutos de duración y que se emitió en Turquía en tan solo 8 semanas.

A pesar del éxito internacional que está teniendo la ficción, y que habría llevado a Atresmedia a adquirirla, lo cierto es que Sisterhood no cumplió las expectativas en su país de origen, por lo que fue cancelada, precipitando su final antes de tiempo.

Sisterhood

Sisterhood cuenta la historia de tres jóvenes mujeres, muy diferentes entre ellas, que descubren que son hermanas justo antes de que una tragedia les cambie sus vidas para siempre. Una es cantante, otra médica y la tercera es heredera de una gran fortuna. Como no se conocen deciden reencontrarse en la boda de una de ellas, en el pueblo de Guneshli Bahce, donde vive la heredera de unos famosos viñedos.

Otra de esas ficciones es Masumlar Apartmanı, de la que aún no se conoce título en español. Estrenada en Turquía el 15 de septiembre de 2020, narra la historia de İnci (Farah Zeynep Abdullah) quien vive con su abuelo y hermano, y de Han (Birkan Sokullu) quien vive con sus hermanas. Los dos se conocen en un accidente de coche y a partir de ahí surgirá una relación que les llevará a preguntarse cosas sobre la vida y el amor.

También el grupo cerrará pronto la compra de Sadakatsiz (Infiel), estrenada el 7 de octubre de 2020. En esta ficción, adaptación de la británica Doctora Foster, Asya (Cansu Dere) vive una vida tranquila y feliz con su esposo Volkan ( Caner Cindoruk ) y su hijo Ali (Alp Akar), pero su vida feliz cambia rápidamente cuando se entera de que su esposo ha tenido una aventura con una mujer joven durante varios años.

Mediaset

'Ömer, sueños robados'

Ömer, sueños robados

Con esta ficción, que ya se está anunciado para próximamente en Divinity, Mediaset vira hacia el drama. La serie cuenta la historia de Meryem (Gizem Arıkan), una chica que lleva cinco años haciéndose cargo de la educación y crianza de su hermano adoptivo Ömer (Emre Mete Sönmez). Lo que parece una relación de lo más normal en realidad esconde un oscuro secreto del que la joven no es consciente: su hermano es el hijo secuestrado de hombre rico, Levent Metehanoglü (Ali Yasin Özegemen).

'Mi hogar, mi destino'

'Mi hogar, mi destino', la nueva gran apuesta turca de Telecinco tras 'Love is in the air'

Mi hogar, mi destino es la adaptación televisiva interpretada del best-seller Camdaki Kiz, novela escrita por la psicóloga Gülseren Budayıcıoğlu que cuenta la historia real de una de sus pacientes.Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol (Amor en blanco y negro) encarna al dúo protagonista que narra la historia de Zeynep, una niña nacida en un hogar humilde.

Su situación da un giro radical cuando la opulenta familia para la que trabaja su madre como asistenta se ofrece a adoptarla. En su nuevo hogar, la pequeña será querida y despertará su interés por aprender, mientras alberga un sentimiento de falta de pertenencia a esa clase social.

Esta serie será el segundo intento de Telecinco con la ficción turca tras Love is in the air. Lo hará, eso sí, con una serie mucho más dramática que la mencionada y protagonizada por alguien ya conocida para los espectadores de Divinity: Demet Özdemir.