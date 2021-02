Telecinco seguirá apostando por ficción turca en prime time y estrenará 'Mi hogar, mi destino'

La apuesta de Mediaset España por la ficción turca en su principal canal Telecinco se redobla. La cadena ha anunciado que próximamente estrenará también el drama Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir).

Copiará así la estrategia de su rival Atresmedia, que ya el pasado mes de junio decidió llevar los dramas turcos a su prime time con la serie Mujer, la cual terminaría convirtiéndose en un éxito.

Tanto es así que a finales de diciembre Antena 3 también estrenaba Mi hija, que consiguió convertirse en el mejor estreno de ficción del año con un 17,2% de share y 2.951.000 espectadores.

Esto hizo que Mediaset España se planteara también estrenar ficción turca en prime time y a principios de enero decidiera estrenar la comedia romántica turca Love is in the air.

Su apuesta ha sido tal que, durante las primeras semanas, incluso le llegó a dedicar cuatro días a la semana, con tres access prime time y un prime time. Actualmente, sin embargo, ha reducido su emisión a dos prime time: martes y miércoles.

Con este movimiento y, en contra de sus promos en las que aseguran que no quieren dramas sino solo comedias entretenidas, Telecinco se abrirá por primera vez al drama turco.

La noticia llega justo en el día en el que se ha sabido que el grupo ha decidido relegar la española Caronte a Cuatro y que el estreno de la segunda temporada de El Pueblo se ha retrasado.

"Se supone que la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena", se lamentaba este martes el creador de La que se avecina y El Pueblo, Alberto Caballero.

De qué va 'Mi hogar, mi destino'

Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir) es la primera serie dramática de Demet Özdemir, un nombre de sobra conocido para las fans de este tipo de ficción puesto que es la protagonista de otras series como Erkenci Kus (Pájaro Soñador) o Habitación 309.

La serie, que está actualmente triunfando con su segunda temporada en Turquía, narra la historia de Zeynep, una joven que vive centrada en su trabajo para poder mantener su familia y que de la noche a la mañana verá como su vida cambia con la llegada de Mehdi (Ibrahim Celikkol), un hombre difícil del que se enamora.

