Por qué Telecinco ha apostado tan fuerte por 'Love is in the air' a pesar de sus datos

Más de 1.200 promos de 'Love is in the air': así está saturando Telecinco a su audiencia

En una estrategia sin precedentes, Telecinco ha decidido volcarse con la emisión de la comedia romántica turca Love is in the air llegándole a dedicar hasta cuatro noches a la semana (lunes, martes, miércoles y jueves) en semanas previas.

Actualmente y, desde hace ya dos semanas, la principal cadena de Mediaset España sólo le dedica dos noches, la del martes y la del miércoles, para así evitar seguir consumiendo tantos capítulos a la semana.

Lo sorprendente es que, a pesar de que durante dos semanas la serie consiguió superar la barrera de los dos millones de espectadores, la semana pasada caía a 1,6 millones de espectadores y un 12%. Es decir, un dato que está muy por debajo de la media de la cadena (15,4%).

Entonces, ¿a qué se debe esta fuerte apuesta? Como publicamos hace unos días, una de las claves se encuentra en el ahorro que tiene que realizar Mediaset España de cara al fuerte desembolso económico que tendrá que hacer este año debido a la Eurocopa'21.

Y es que el coste de este tipo de ficción en Telecinco puede rondar entres los 5.000 y 10.000 euros. Es decir, cincuenta veces menos que cualquier producto potente de prime time.

A todo ello hay que sumarle que la serie arrasa en audiencia social. Como ya analizamos, en las últimas semanas el título de Mediaset ha arrebatado a Mujer la primera posición del ranking con 340.114 tuits frente a los 210.971 de la de Atresmedia.

Además, según comentaba en redes sociales el director de Divinity, Sergio Calderón, la ficción estaría también funcionando de forma muy positiva en Mitele PLUS, ayudando así a sumar nuevos abonados.

Percepción de éxito

Todo ello, sumado a la excesiva promoción de la serie con más de 1.200 autopromos en enero, también estaría ayudando a Mediaset España a crear la percepción de éxito de Love is in the air, como así hacen plataformas como Netflix o Movistar. De hecho, este mismo lunes desde la web de Telecinco hablaban de "arrollador éxito".

Es algo así como ocurrió con su día con Erkenci Kus (Pájaro soñador), la serie protagonizada por Can Yaman. La comedia romántica nunca fue un éxito en abierto como otras ficciones turcas como Fatmagül o Madre. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno en redes sociales e internet.

La serie tuvo más de 20 millones de vídeos íntegros vistos en las webs de Mediaset España, más de 145.000 comentarios acumulados en redes y trending topic en el 89% de los días de emisión.

De esta forma, el grupo intenta hacer creer al espectador que el éxito de las series turcas no es exclusivo de Atresmedia, que sí que está triunfando con la emisión en abierto de Mujer y Mi hija.

Por último y, no por ello menos importante, Mediaset España está preparando el terreno de cara al futuro estreno de Mi hogar, mi destino, su primer drama turco con el que espera triunfar por fin en el abierto.

Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir (Pájaro Soñador, Habitación 309), será la nueva gran apuesta del grupo y se espera que llegue a su parrilla en las próximas semanas, ya que durante los últimos días se ha incrementado su promoción.