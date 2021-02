Mediaset, el grupo que menos apuesta por ficción española: dos meses sin emitir una serie patria

Noticias relacionadas El necesario cambio de aires de 'LQSA', una serie ya emblemática

"Se supone que (El Pueblo) la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena", se lamentaba hace unos días el creador de La que se avecina y El Pueblo, Alberto Caballero, a través de su cuenta personal de Twitter.

Y es que, desde la irrupción de Love is in the air en la parrilla de Telecinco a principios de enero, el grupo de comunicación ha dado la espalda a la ficción española hasta el punto de llevar dos meses sin emitir ni una serie patria.

Habría que retroceder hasta el pasado 23 de diciembre para encontrar una serie española en la programación del principal canal de Mediaset España. Fue el último capítulo de la primera parte de la temporada 12 de La que se avecina titulado 'Un plan sibilino, un mayorista animalista y un broche cultural'.

Más atrás en el tiempo habría que retroceder para encontrar el estreno de una nueva serie en abierto en Telecinco. Concretamente al 9 de septiembre cuando estrenó Madres, que ya se había podido ver previamente en Amazon Prime Video.

En este caso hay que recordar además que la cadena decidió finalizar la primera temporada de la serie creada por Aitor Gabilondo (Patria, Vivir sin permiso) cuando sólo había emitido ocho capítulos, en un movimiento que fue considerado por sus seguidores como un maltrato.

Imagen de la serie 'Madres' (Mediaset)

También emitió el primer capítulo de Patria en abierto el pasado 29 de septiembre y a modo promocional ya que la serie está producida por Alea Media, productora de la cual Mediaset posee un 40% de sus acciones.

En estos momentos se desconoce cuando Mediaset volverá a emitir una ficción española ya sea en Telecinco o Cuatro. Y es que, además del retraso de El Pueblo, hace unos días también se sabía que el grupo había decidido relegar la serie Caronte a Cuatro después de haberla anunciado para el primer canal.

Como ya hemos explicado anteriormente, se da además la circunstancia de que desde febrero del pasado año Mediaset España decidió ceder la emisión en exclusiva de sus series durante seis meses a Amazon Prime Video. Así hemos podido ver como ficciones como La que se avecina, El Pueblo, Señoras del (h)AMPA, Desaparecidos, Caronte o Madres se han podido ya ver en la plataforma de streaming.

Y lo mismo ocurrirá con Besos al aire, la miniserie de dos capítulos sobre el confinamiento roducida por Alea Media y con guión de Darío Madrona, uno de los creadores de Élite, que se estrenará en marzo en Disney + a través Star.

Rodaje de 'Besos al aire' (Mediaset)

Sus rivales RTVE y Atresmedia

La actitud de Mediaset España nada tiene que ver con la de sus rivales RTVE y Atresmedia, que no han parado de estrenar ficción española durante esta temporada con hasta ocho y nueve series emitidas, respectivamente.

En el caso de la radiotelevisión pública, que es el grupo que más ficción española ha estrenado en abierto, durante los últimos meses ha emitido las series HIT, Inés del Alma Mía, Cuéntame cómo pasó y La Caza. Tramuntana. Además se da la circunstancia que ha sido el único grupo con dos series españolas en emisión en abierto a la vez: HIT e Inés del Alma Mía.

A todos ellas hay que sumar las series diarias que emite: Dos vidas, Servir y proteger y Acacias 38. Además, antes de Dos vidas, la cadena públcia también emitió el serial Mercado central.

En lo que respecta a Atresmedia, el grupo ha estrenado dos series en abierto en la presente temporada: La Valla y El Nudo. A ambas ficciones habría que sumar el estreno en abierto de los dos primeros capítulo de Veneno el 25 de octubre y la emisión diaria de Amar es para siempre.

Más ficciones ha estrenado a través de su plataforma de pago, ATRESplayer PREMIUM. En este caso han llegado ByAnaMilán, FoQ: El Reencuentro, Deudas, Luimelia y La cocinera de Castamar, que se estrenaba este pasado domingo 21 de febrero.