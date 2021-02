Continúa la "maldición turca" de 'Love is in the air': Mediaset relega 'Caronte' a Cuatro

La fuerte apuesta de Telecinco por Love is in the air, dedicándole hasta dos prime time a la semana, se cobra una nueva víctima. Además del retraso del estreno en abierto de la segunda temporada de El Pueblo, la comedia romántica turca también ha hecho que Mediaset España relegue el estreno de Caronte a Cuatro.

Con este movimiento, el grupo comandado por Paolo Vasile volverá a apostar por ficción española en su segundo canal, seis años después de Rabia, que se emitió con poca fortuna de septiembre a noviembre de 2015.

Protagonizada por Roberto Álamo, Caronte se convirtió en febrero de 2019 en la primera serie de Mediaset España que adquiría Amazon Prime Video para incorporarla a su catálogo, capítulo a capítulo, el día después de su emisión en la cadena. La ofrecería en todos los países en los que opera, en versión original, en francés y en italiano.

Sin embargo, sólo un año después este acuerdo se veía modificado y Mediaset y Amazon decidían que la serie se estrenara en exclusiva en la plataforma junto a otras ficciones del grupo como El Pueblo, Madres, Desaparecidos o Señoras del (h)AMPA.

Precisamente, Caronte es la única de estas ficciones que no ha sido renovada. Madres contará con una tercera e incluso una cuarta temporada; Desaparecidos con una segunda, aunque con cambio de productora; El Pueblo con un tercera, aunque se 'reiniciará'; y Señoras del (h)AMPA fue renovada por una segunda sin haberse estrenado la primera.

Roberto Álamo y Miriam Giovanelli.

De qué va 'Caronte'

Producida en colaboración con Big Bang Media, Caronte es un drama jurídico- policiaco sobre segundas oportunidades y cómo un hombre se puede reinventar y recuperar su vida teniéndolo todo en contra.

Con Roberto Álamo al frente de un elenco formado por Miriam Giovanelli, Carlos Hipólito, Marta Larralde, Belén López y Julieta Serrano, entre otros actores, narra la historia de Samuel Caronte, un expolicía condenado injustamente que sale de la cárcel reconvertido en abogado penalista.

Con su experiencia como preso y como agente de la ley y con el objetivo de defender a los que, como él, no tuvieron acceso a una buena defensa, tendrá que ganarse una reputación y navegar por las complicadas aguas del mundo judicial. Mientras trabaja en diversos casos, empezará a investigar los acontecimientos que derivaron en su condena ocho años atrás para encontrar la justicia que no tuvo entonces.