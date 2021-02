La "maldición turca" de 'Love is in the air' retrasa el estreno de 'El pueblo'

En la promo de sus novedades para 2021, Telecinco anunció el estreno en abierto de la segunda temporada de El Pueblo, la serie de los creadores de La que se avecina que tan buenos datos cosechó durante su primera temporada.

Sin embargo, la fuerte apuesta de la cadena de Mediaset España por la comedia romántica turca Love is in the air, con hasta dos prime time a la semana, ha dejado fuera de la parrilla a la ficción española.

Así lo ha confirmado el propio creador de la ficción Alberto Caballero a través de su cuenta personal de Twitter. "Se supone que la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena".

Caballero ya había bromeado sobre esta fuerte apuesta por las series turcas de las televisiones. "Pandemias mundiales, asaltos al Capitolio, gente esquiando por la Gran Vía, series turcas en prime time…", decía con sorna hace unos días. "Lo de las series turcas es de lo más grave", añadía el creador de El Ministerio del Tiempo, Javier Olivares.

La segunda temporada de El Pueblo se estrenó en exclusiva y de forma íntegra en Amazon Prime Video hace ya un año, el 14 de febrero de 2020, fruto del acuerdo de la plataforma y Mediaset España mediante.

Esta segunda temporada es muy esperada no sólo por los seguidores de El Pueblo sino también de La que se avecina ya que, como ya se publicó, se producirá un crossover entre ambas series.

Fotograma de 'El Puebo' (Mediaset)

El paradigma de la televisión del futuro

La emisión de esta segunda temporada en abierto será muy interesante de analizar, ya que durante su primera temporada demostró que una ficción podía triunfar aunque se hubiera visto antes en una plataforma de streaming.

Y es que El Pueblo se despidió de manera triunfal tras convertirse en una de las series más vistas de la televisión en abierto con un 16,3% y 2,2 millones de espectadores.

La serie ya ha sido renovada por una tercera temporada en la que se mantendrán algunos de los personajes más carismáticos y se añadirán otros nuevos.