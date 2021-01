¿Dónde se va a poder seguir viendo gratis la serie 'Love is in the air?

¿Dónde se va a poder seguir viendo la serie 'Love is in the air?

Después de una apuesta sin precedentes, llevando una misma serie -y turca- al access prime time de Telecinco, la principal cadena de Mediaset España dejará de emitir este jueves en abierto Love is in the air (Sen Çal Kapımı), después de que los datos de audiencia no le hayan acompañado.

De ahí que ahora la gran pregunta de las fans de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin sea donde van a poder seguir viendo la ficción de manera gratuita o pagando.

Pues bien, cuando el grupo anunció el estreno de esta serie, así como los de Encadenada, Matrimonio por sorpresa o Mi hogar, mi destino, se especificó que todas ellas se emitirían en Divinity.

Sin embargo, tras el éxito de Antena 3 emitiendo Mi hija en access prime time (de 22 a 23 horas) y Mujer en prime time, Mediaset España decidió copiar la estrategia de su rival e intentar probar suerte con Love is in the air en Telecinco.

Telenovelas turcas de Divinity

Por tanto, ahora que la emisión de la serie termina en el principal del grupo, su continuidad en abierto y gratis está asegurada en Divinity. No obstante, de momento no se ha comunicado cómo será su emisión. Hay que recordara que la cadena emite actualmente Trampa de amor, de 16:45 a 17:45; Mi mentira más dulce, de 17:45 a 18:30; y Dulce venganza, de 18:30 a 20.

Donde sí se pueden ver ya los siguientes capítulos es en Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo cuyo coste es de tres euros al mes -cuatro a partir del 1 de febrero- y donde ya están colgados hasta 11 episodios.

No obstante, como ya explicamos desde estas mismas páginas, en realidad estos 11 capítulos sólo equivalen a casi cuatro capítulos originales ya que Mediaset divide los episodios de 120 minutos en tres de 45 minutos.

Esto hará que Divinity pueda estirar durante semanas la emisión de la serie, multiplicando por tres los 26 episodios que se han emitido hasta ahora en Turquía.