Por qué Telecinco sólo emite una gala de 'La Isla de las Tentaciones' a la semana

Al contrario de lo que ocurrió durante sus dos primeras ediciones, Mediaset España ha descartado emitir dos galas semanales para la tercera edición de La Isla de las Tentaciones y sólo ofrece una entrega en la noche de los jueves, a partir de las 22:00 horas.

"Hemos arrancado con una gala semanal porque consideramos que es lo adecuado. No tenemos pensado doblarla, salvo que lo requiera el mercado o lo necesitemos. Está bien encajado para llegar hasta donde queremos que llegue", explicaba el director de Contenidos del grupo, Manuel Villanueva, durante la presentación del dating show.

Pero ¿a qué se debe esta decisión? Villanueva daba precisamente las claves: la necesidad de programar una segunda gala por si sus datos de audiencias no daban para liderar el mes, por una parte, y la inversión publicitaria, por otra.

En el mes de enero, Telecinco tuvo problemas para retener el liderazgo y sólo consiguió asegurarlo en los últimos días del mes. Su victoria fue, además, un tanto amarga ya que superó a Antena 3 en sólo dos décimas y la cadena de Atresmedia volvió a hacerse con el prime time.

En febrero, sin embargo, la principal cadena de Mediaset España lidera con holgura frente a su rival al anotar un 15,5% de media por el 14,2% de su competidor. Eso sí, sigue perdiendo el prime time por dos puntos (16,7% vs. 14,7%).

Por tanto, que una vez tirada la toalla en la guerra del prime time, la franja más interesante para los anunciantes, Telecinco ha decidido ahorrarse la emisión de una entrega de La Isla de las Tentaciones.

'La Isla de las Tentaciones' cambia de mecánica: un soltero podrá ver a su pareja diez minutos

La Eurocopa'21

Aquí entra la otra clave: el ahorro. Además de la ralentización económica debido a la crisis sanitaria del COVID, Mediaset España tendrá que realizar un fuerte desembolso económico este año debido a la Eurocopa'21.

A todo ello se le suma el hecho de que la emisión de Supervivientes, su reality estrella, probablemente coincida en parrilla durante algunas semanas con el evento deportivo.

De ahí que no sólo hayan decidido ahorrarse una gala semanal de La Isla de las Tentaciones -la cual se está supliendo con Domingo Deluxe, un producto mucho más barato-, sino la fuerte apuesta por Love is in the air.

Y es que el coste de este tipo de ficción en Telecinco puede rondar entres los 5.000 y 10.000 euros. Es decir, cincuenta veces menos que cualquier producto potente de prime time.

También te puede interesar...