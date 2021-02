Telecinco enfada a los fans de ‘La isla de las tentaciones’ con el refrito ‘Hay más imágenes’

Telecinco ha hecho varios ajustes a su programación en esta semana en lo referido al access y al prime time; por ejemplo, este lunes no se emitió un nuevo capítulo de Love is in the air, y para el martes se sacaron de la manga un especial de La isla de las tentaciones bautizado como La isla de las tentaciones: hay más imágenes.

En principio, los fans del reality esperaban ver algunas imágenes exclusivas e inéditas de la tercera temporada. Y es que La isla de las tentaciones tiene muchos frentes abiertos y que pueden dar mucho juego, como por ejemplo, la imagen en la que Lola aparece en la cama con Carlos (cuando parecía que a él le gustaba Lucía).

Sin embargo, en vez de mostrar por qué Lola está en la cama con Carlos se alargó el cebo, hasta llegar a verse que había alguien más en la habitación. Otro de los escasos datos novedosos que se revelaron es que Carla, quien se besó con Diego, será la próxima tentadora vetada por las chicas. También que Lola está ida de sí en una hoguera mientras llora y asegura que sigue sintiendo algo por su pareja, el citado Diego, y poco más.

A partir de ese adelanto, que duró muy poco, La isla de las tentaciones: Hay más imágenes fue un refrito de las tres primeras ediciones, de las que se recogieron algunos momentos icónicos a través de ránkings, como el de los mejores besos que se han dado.

Del mismo modo, recordó cómo fueron las anteriores aventuras televisivas de Óscar, Andrea, Fiama y Rubén, que vuelven a estar en la actual temporada, y desvelaron algunos trucos de conquista de los tentadores, como Rubén, que le dijo lo mismo a Fani Carbajo que a Lara.

A través de las redes sociales, los fans del formato se quejaron por el refrito a través de numerosas críticas (y memes), señalando que había sido una pérdida de tiempo y que lo que se esperaba eran contenidos nuevos. A pesar de ello, el programa anotó un 11% de cuota de pantalla y rozó los dos millones de espectadores de media en los 40 minutos que tuvo de duración.

El programa de hoy nos ha puesto alguna imagen interesante? #HayMásImágenes pic.twitter.com/xXuAYLdtRx — Virginia ℛ (@Naigrivi) February 16, 2021

Vaya mierda de programa..vaya engaño...que manera de cebar algo que en realidad no es — Rocio Montoya (@RocioyOle) February 16, 2021