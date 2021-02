Lucía se niega a ver más imágenes de Manuel: "Sólo quiero saber si se ha acostado con alguien"

Después de que Manuel le fuera infiel a Lucía con dos chicas durante la pasada entrega de La Isla de las Tentaciones 3, había mucha expectación entre los seguidores del dating show de Telecinco por saber la reacción de Lucía.

Y lo cierto es que su reacción no defraudó. La joven, que acudía a la isla para poner a prueba su relación porque su novio ya le fue infiel en el pasado, reconoció sentirse humillada, se negó a ver más imágenes y se deshizo de un anillo y dos pulseras regaladas por Manuel.

"¡Qué asco! ¡Estoy flipando!", fue lo primero que dijo Lucía, mientras sus compañeras le decía que no se merecía algo así. "¿Quieres pasar el resto de tu vida con una persona así?", le preguntaba Marina. "No pierdas más años con él", añadía Claudia.

"Siento que me han vuelto a humillar. Me siento una porquería. Pero, a la vez, siento que es más porquería que yo porque yo valgo mucho más que él y yo no le he faltado jamás el respeto en mi vida. ¡Que haga lo que quiera!", decía.

"Hay más imagénes para ti", le interrumpía Sandra Barneda. Sin embargo, la de Puerto Real se negó a verlas. "Sólo quiero saber si se ha acostado con alguien. No estoy preparada para verlas. Sé quién es el personaje que tengo al lado".

Tras esto, la joven ha procedido a quitarse un anillo y dos pulseras regaladas por su novio y tirarlos a la hoguera. "He tirado toda la mierda que tenga colgada de él, que no valen para nada. He perdido tres años de mi vida. Soy joven y tengo mucho tiempo. No tengo nada que hacer con un tío así".

Mientras, Manuel se derrumbaba durante su hoguera. "He sido súper egoísta y he metido la pata. A Lucía le he vuelto a fallar. Seguramente la pierda. He reventado la relación. No le quería hacer daño. Me ha salido y sólo he pensado en mí".

No obstante, tras ver imágenes de su chica bailando bachata, el gaditano ha criticado que Lucía se lo estara pasando bien. "Yo he soltado un beso, pero ella ha tenido una actitud muy echada para adelante. La he visto tontear con el tío. Pensaba que iba a estar más paradita. No la he visto echar el freno".