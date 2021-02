Las reacciones de las chicas a la doble infidelidad de Manuel: “Sabía que era un mierda”

No habían pasado ni unas pocas horas desde la llegada de Fiama a la tercera edición de La Isla de las Tentaciones cuando Manuel decidía sobrepasar todos los límites y liarse con ella. Pero la cosa no se quedaba ahí y el gaditano decidía jugar a dos bandas liándose minutos después con Stefany.

En la gala de este jueves 11 de febrero tocaba por tanto que su novia, Lucía, viera las imágenes de su novio siéndolo infiel. Y, como no podía ser de otra forma, la joven decidió romper con él.

"Me siento que me ha vuelto a humillar, me siento una porquería. Pero a la vez siento que él es más porquería que yo porque yo valgo mucho más que él y no le he faltado jamás el respeto en mi vida. Que haga lo que quiera", decía Lucía mientras era apoyada por sus compañeras.

La joven decidió además no ver más imágenes de su ya exnovio. "No quiero verlas. Sólo quiero saber si se ha acostado con alguien. No estoy preparada para verlas. Sé quién es el personaje que tengo al lado".