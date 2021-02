Titulado como Serkan, el mejor apoyo de Selin, en el episodio 40 de Love is in the air Selin ha decidido poner tierra de por medio y ha vendido sus acciones para irse de la empresa. Serkan comunicará a sus empleados quién es el nuevo accionista y pedirá a todos aunar sus esfuerzos para que el trabajo salga adelante.

Ya en el capítulo 41, titulado Las normas del compromiso, el momento de contar a las familias que están enamorados ha llegado. Eda por su parte y Serkan por la suya, acudirán a sus respectivas casas para confesar su amor.