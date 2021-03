Mitele PLUS enfurece a las fans de 'Love is in the air' por no subir nuevos capítulos

Enfado monumental el de las fans de Love is in the air después de que Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España, haya decidido no subir nuevos capítulos de estreno.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la plataforma explican que están trabajando para que puedan estar publicado lo antes posible y que avisarán en las próximas horas cuando estén disponibles.

Curiosamente este hecho ha llegado justo cuando se ha sabido que Mediaset España ha decidido reducir la emisión en abierto de Love is in the air en Telecinco sólo a la noche del martes.

Esto hará, por tanto, que semanalmente se emitan menos capítulos a la semana de la comedia romántica turca en Telecinco y en Mitele PLUS se adelanten más de lo normal.

En estos momentos, la plataforma de pago de Mediaset España tiene subido hasta el capítulo 59 titulado Te echo de menos, mientras que Telecinco emitió el pasado miércoles hasta el minuto 12 del capítulo 57 titulado Historias del pasado.

Es decir, en estos momentos están subidos a Mitele PLUS los capítulos que se emitirán el próximo martes 16 de marzo a partir de las 22:00 horas y hasta la 01:20 horas.

El capítulo 60, no lo han subido hoy!

¿Qué ha pasado? pic.twitter.com/RyxglchGzB — carmen ramirez (@caarmemraa) March 11, 2021

@miteleplus hoy no vais a subir ningún capítulo de Love is in the air? — 🇪🇦edser_🇹🇷 (@edser24_) March 11, 2021

Cuando van a subir el capítulo de hoy??? Es raro que a estas horas aún no este 😒 — Marta💙 (@MartukaVf) March 11, 2021

@miteleplus @telecincoes SE PUEDE SABER XQ HOY NO HAY NINGUN CAPITULO NUEVO DE #LOVEISINTHEAIR ???? — TV DELUX (@TvDelux) March 11, 2021

@miteleplus y el nuevo capítulo de “love is in the air” de hoy? Realmente la gente que pagamos para ver la serie es lo único que esperamos si no para eso lo vemos por internet. pic.twitter.com/1fpnWHeRUh — JEN (@zipizipito) March 11, 2021

@miteleplus Hola vais a subir hoy un nuevo capítulo de #LoveIsInTheAir? Se supone que pagamos el plus para poder ver el contenido antes, y además se supone que subís un capítulo diario, donde está el que toca hoy? — Lainaro (@Lainaro2) March 11, 2021

Y el capítulo de hoy dónde está? Que estamos esperando , el mes que viene para el pago vamos a hacer igual , pondréis 2 por la espera — Javier (@javier_picazoo) March 11, 2021

Más suscriptores

Como ya publicamos hace unas semanas, según Mediaset, Love is in the air se ha convertido en el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones.



Tanto es así que Mitele PLUS ha mostrado una evolución muy positiva a comienzos del 2021, con el número de suscripciones en estos momentos en números récord, con 186.000 abonados.

No obstante, al igual que ocurre con otras plataformas como Netflix, Movistar o HBO, estos últimos datos hay que cogerlos con pinzas ya que no son oficiales. Lo serán en abril cuando Mediaset España reporte sus datos a la CNMV.

También te puede interesar...