'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air') cae a un nuevo mínimo histórico de audiencias en Turquía

Terribles noticias para las fans de Sen Cal Kapimi (Love is in the air). Y es que, si en el capítulo 34 de la semana pasada la serie ya caía a mínimo histórico de audiencias, aunque conseguía remontar ligeramente en el índice más interesante para los anunciantes, esta semana con el capítulo 35 ha caído en todos los índices.

Según informan los medios turcos, la comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel ha promediado un 3,11 en el rating total, un 3,80 en el índice AB y un 3,74 en el índice ABC1. Hace una semana había anotado un 3,46, un 4,18 y un 4,32 respectivamente.

La serie anota así su mínimo histórico en totales y en ABC1, donde hasta ahora nunca había caído por debajo de la barrera del 4, la barrera necesaria para conseguir la renovación.

Sen Cal Kapimi (Love is in the air) quedó así muy lejos de la serie líder Gönül Dagi, que promedió un 10,23 en totales y un 11,59 en ABC1, y por debajo de sus otros rivales Kardeslerim (8,86 y 7,18) y Kuzey Yildizi Ilk Ask (5,65 y 3,66).

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Éxito internacional y en redes

Estrenada el pasado miércoles 8 de julio en FOX Turquía con un 4 en el rating total y un 4,92 en ABC1, Love is in the air fue poco a poco subiendo hasta anotar su máximo el 23 de septiembre con su episodio 11 con un 8,82 en totales y un 9,93 en ABC1. Unos impresionantes datos sólo al alcance de los dramas.

Esto hizo que creciera el interés internacional por ella y que fuera licenciada en 45 territorios, incluidas dos grandes cadenas que cubren Medio Oriente y la región Comunidad Económica Europea, entre las que se encontraba Telecinco.

"Estamos orgullosos de representar algunos de los dramas románticos más populares y queridos del mercado actual. Love is in the air es sin duda uno de ellos, ya que es la historia de amor perfecta", comentó Ateş İnce, Director General de Madd Entertainment, la distribuidora de Sen Cal Kapimi.

Asimismo, la serie ha arrasado en redes sociales e internet. El último capítulo emitido acumula ya 900.000 visualizaciones en YouTube, aunque sus capítulos suelen superar de media los 5 millones de visualizaciones.

Esto podría hacer que FOX Turquía se esté pensando seriamente la cancelación de Sen Cal Kapimi ya que las ventas internacionales podrían compensar los malos datos de audiencia en abierto.

Qué pasó en el böllum 35

Para Eda, ahora es el final del camino. Mientras, Serkan se sentará a la mesa de la boda con Deniz, arriesgándolo todo. Todo lo que Eda quiere es que Serkan regrese a su antiguo yo, pero Serkan permanece muy confundido. Mientras Eda continúa jugando, Serkan también intenta resolver los sentimientos dentro de él.

Aydan y Ayfer trazan un plan para asegurarse de que no haya matrimonio y, en su lugar, organizan una reunión para unir a Eda y Serkan. ¿Esta reunión restaurará la memoria de Serkan? ¿Se reconciliarán los dos amantes? ¿O se perderán el uno al otro para siempre?

También te puede interesar...