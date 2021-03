‘La Campos Móvil’ empeora los datos de ‘Sálvame Tomate’

Este miércoles, Telecinco decidía apostar por un nuevo formato, La Campos Móvil, como arma para derrocar a Pasapalabra, concurso de Antena 3 que cada día se sitúa en lo más alto de las audiencias. La estrategia, sin embargo, no alteró los habituales resultados ni de uno ni de otro.

Y es que el estreno de La Campos Móvil logró un 12,6% de share y 1.954.000 espectadores. La entrevista a Isabel Díaz Ayuso ofrece un dato discreto, que baja de la barrera de los dos millones que Sálvame Tomate superó con tranquilidad tanto el lunes como el martes de esta misma semana, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Pasapalabra, por su parte, se alza como el espacio no informativo más visto, con un 23,1% y 3.307.000 espectadores. En coincidencia entre La Campos móvil y la programación de Antena 3, en la franja de 20:38 y 21:07 horas, la cadena de Atresmedia saca una ventaja de 2.295.000 espectadores y cuota de 14,8 puntos. La medalla de oro de las audiencias de este 10 de marzo es, una vez más, para Antena 3 Noticias 2, con una cuota del 21,3% y 3.549.000 espectadores.

En el prime time, la particular guerra de novelas turcas de Antena 3 y Telecinco deja pocas sorpresas. Mujer lidera su franja con un 19,6% de cuota con una audiencia media de 2.161.000 espectadores, y Love is in the air logra un 11,6% de share, con 1,4 millones de espectadores.

Tras el final de La Caza. Tramuntana, La 1 apostaba por la serie Estoy vivo para la noche del miércoles. La ficción vivió su estreno de temporada menos visto, con una cuota del 7,9% y una audiencia media de 1.306.000 espectadores. A ellos habría que sumar 155.000 en diferido.

En Cuatro, Horizonte, con Iker Jiménez, tiene una baja respecto a la semana anterior de 0,5 puntos y 77.000 espectadores. Entre otros asuntos, trataron el consumo de pornografía durante la pandemia y se habló de las diferentes vacunas contra el coronavirus, lo que permitió una cuota del 6,1% y una media de 625.000 espectadores.

Por su parte, laSexta varió su programación para hacer un seguimiento de la actualidad política. Así, el especial de El Objetivo, con Ana Pastor, centrado en las mociones de censura, alcanza un 6,6% de cuota con 913.000 espectadores.